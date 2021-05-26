阿里健康業績遜預期　股價瀉近7%　大行目標價一文看清

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-26 13:10

阿里健康（0241）績後股價一度低見20元，瀉8.4%，為去年11月以來的低位；中午收市報20.35元，仍挫6.86%，半日成交額7.7億元。

阿里健康昨公布，截至今年3月底止全年業績，期內轉虧為盈；股東應佔利潤為3.48億元（人民幣‧下同），收入增加61.7%至155.18億元，不派息。期內毛利為36.17億元，按年增加62.1%，毛利率為23.3%，按年持平。公司指，期內經調整後利潤淨額為6.3億元，按年增加198.5%。

期內，電商平台業務GMV按年加速增長47.5%，以「阿里健康」品牌運營的自營藥房之藥品收入佔比提升至64.8%，藥品收入按年加速增長86.1%。

數間券商對阿里健康的業績表示，整體收入及調整經營利潤均低於預期，主要與直接銷售平台出現放緩。（資料圖片）

瑞信：維持「跑贏大市」評級 目標價30元

瑞信發表報告表示，阿里健康全年收入按年增長61%，低於預期7%。該行指，阿里健康業績反映下半年收入，按年增長放慢至52%，但由於期內錄得逾4億元人民幣的其他收入及收益，帶動集團首次虧轉盈，表現較該行預期理想，維持目標價30元及「跑贏大市」評級。

瑞銀：首季收入增長放緩 目標價26元

瑞銀亦表示，阿里健康首季收入增長低於預期，增長放緩，或受累高基數效應；而年度毛利率23.3%，低於該行原預期23.9%；經調整後利潤淨額6.31億人幣，亦低於該行原預期8.2億人民幣；該行解釋，主要受其銷售及市場推廣支出較高。該行維持對阿里健康「買入」評級及目標價26元。

美銀：關注下財年首季增長放慢情況

美銀證券亦指，阿里健康2021財年收入低於該行原預期7%，解釋主要受醫藥自營業務呈增長放緩，並且預計醫療健康服務業務短期缺乏變現舉措，該行將關注公司下個財年首季會否呈增長放慢情況。該行對阿里健康維持「買入」並給予目標價29元。

大和：經調整毛利率較預期好 目標價32.8元

大和報告指，阿里健康首季業績好壞參半，年度收入按年升近62%至155億人民幣，低於市場同業預期的7%，反映2021財年下半財年收入增長僅53%，增長放慢；不過正面因素則為其經調整毛利率4.1%，對比2020財年2.8%較預期好。大和對阿里健康維持「買入」並給予目標價32.8元。