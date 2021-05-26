小米首季經調整淨利潤按年增1.63倍　遠勝市場預期

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-26 18:22

小米集團（1810）公布截至今年3月底止首季業績，收入按年增長54.7%，至768.8億元（人民幣．下同）；除稅前利潤為90.66億元，按年大增2.69倍；非國際財務報告準則計量經調整淨利潤為60.69億元，按年大增1.63倍。

收入方面，智能手機銷售收入錄得514.91億元，按年增長67%；IoT與生活消費產品收入按年增長23.7%，至182.43億元；互聯網服務收入錄65.7億元，按年增8.5%；其他收入為5.77億元。

小米集團指，智能手機分部收入按季增加20.8%，是由於銷量及ASP均獲提升所致。2021年第一季度，小米售出4,940萬部智能手機，而2020年第四季度售出4,230萬部。2021年第一季度，智能手機的ASP為每部1,042.1元，而2020年第四季度為每部1,009.1元。ASP增加主要是由於高端智能手機銷售額增加所致。

至於IoT與生活消費產品分部收入則由2020年第四季度的211億元，減少13.4%至2021年第一季度的182億元。其中，智能電視及筆記本電腦的收入由2020年第四季度的71億元，減少21.1%至2021年第一季度的56億元，收入減少主要是由於2021年第一季度促銷活動較少。