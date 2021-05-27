港股上企二萬九　小米報喜要關注　京東物流今暗盤│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-27 10:23

港股上企二萬九，昨255點或0.9%，報29166點，大市挑戰29400水平阻力，焦點個股為小米（1810）和騰訊（0700），以及新股京東物流。

港股近日氣氛轉好，科技股傳來好消息。小米首季業績勝預期，經調整淨利潤達60.7億元（人民幣，下同），按年增長163.8%，收入達768.8億元，按年增長54.7%，均勝市場預期，並創單季季度新高。

小米首季度智能手機部分的收入達515億元，按年增長69.8%，毛利率達12.9%。第一季度小米手機的全球出貨量達4940萬台，按年增長69.2%。至於小米造車方面，因汽車研發至少需要兩年半至三年的時間，相信到產品亮相時芯片供應問題已經解決，不擔心會影響造車計劃。公司業績大勝預期，值得留意今日股價表現。

內地《財新》引述多名消息人士報道，中國監管部門要求騰訊將與金融相關的業務，整合入一家新的金融控股公司中，以便對其進行更好的管理。

傳騰訊要成立金控公司

內地《財新》引述多名消息人士報道，中國監管部門要求騰訊將與金融相關的業務，整合入一家新的金融控股公司中，以便對其進行更好的管理。監管機構未明確說明騰訊需要向新公司注入哪些金融業務，將等待公司提交計劃案後再告知詳情。

事實上，中國監管部門要求設立金控公司的傳聞一直也有，阿里巴巴（9988）的螞蟻集團也有同樣的消息，故此，這是針對互聯網平台的要求，而非單一公司。現在調整方向愈明顯，愈來愈接近靴子落地。中國人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局在4月底曾經約談13家金融科技平台，當中包括騰訊、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所（美：LU）等。

京東物流今暗盤 獲「契媽」加持

此外，焦點新股為京東物流（2618），公司以每股40.36元定價，集資淨額241.1億元。京東物流一手中籤率8%，抽300手始可穩佔一手。有科技女股神、「連登契媽」之稱的Cathie Wood，她旗下ARK Investment Management管理的太空科技主題ETF（ARKX），於5月24日建倉京東物流，共合380萬股，涉及1,975.79萬美元，折合相當於1.5億港元。

同時，有傳機構投資者進行場外暗盤交易（OTC），分別錄得2宗成交，分別為15萬股及10萬股，作價介乎42元至44.4元，較招股價40.36元，高出4.06%至10%。京東物流將於明日正式掛牌上市，今日則有暗盤交易，可留意暗盤表現。

京東物流以每股40.36元定價，一手中籤率8%。

A股收市後有MSCI調整 標指距離高位不足1%

A股氣氛近日轉好，再挑戰3600關，留意MSCI季度調整將在今日收市後生效，此前北上資金3日累計淨買入達327億人民幣，兩市成交亦有所增長。

是次季度調整MSCI全球標準指數新增109隻個股，包括39隻A股股票；同時移出96隻個股，包括19隻A股股票。康希諾-U、中國通號、瀾起科技、杭可科技、睿創微納5隻科創板股票新納入MSCI中國A股指數，這也是科創板股票首次進入MSCI旗艦指數系列。

美股昨以納指領升，昨升0.6%，道指小幅高收，報34323點，標指距離高位4238點不足1%，昨升0.2%，報4195點。市場關注通脹問題，明日美國將公布PCE數據，美國10年期債息處1.6厘之下，美匯重上90水平，暫未見太大波動。