京東物流（2618）追揸沽　聶振邦：定價有驚喜　呢個價要獲利

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-27 13:30

京東物流（2618）今公布招股結果，最終以接近下限區間定價，每股40.36元，一手中籤率僅8%，認購300手方穩中一手。

一手難求，華盛證券分析師聶振邦認為，是次分配結果反映貨源側重大戶，散戶相對較難分貨。

京東健康一手中籤率達四成，遠高於京東物流的8%。（資料圖片）

17名承配人持38%街貨

聶振邦將京東物流與同系京東健康（6618）作比較。以京東健康為例，香港公開發售佔全球發售5%，超額認購約420倍，最終一手中籤率達四成。是次京東物流公開發售佔比僅3%，雖然超額認購倍數較京東健康多，錄得近715倍，但一手中籤率卻只得8%，相對而言是偏低，他認為20%中籤率才算合理。

另外，扣除8名基石投資者，當超額配股權獲悉數，街貨量股份數目剩約4.06億股，而首25大承配人的餘下17人將獲分1.54億股，佔整體街貨量的38%。聶振邦認為，17名大戶已經持有38%的街貨，反映分貨明顯集中落於大戶手中。若然散戶有幸抽中，預計可乘大戶之勢有利可圖。

京東物流以接近下限區間定價，聶振邦認為潛在升幅達兩成。（資料圖片）

潛在升幅兩成 高於55元應獲利

京東物流以40.36元定價，低於中位價41.36元，屬於接近下限區間定價，聶振邦認為定價有驚喜。以2月份京東物流的市場估值約400億美元，對應每股價值約45元至49元；以招股價40.36元計算，潛在升幅達兩成。

他建議，無貨者應盡量於45元或以下吸納，但不排除京東物流暗盤已高見51元至52元水平以上。聶振邦坦言，2月份市場氣氛不俗，當時估值每股價值約45元至49元，若然股價升穿55元以上，反映與早前較高估值水平還有一定偏離，有貨者應先行獲利。

恒指關鍵處於4月29日之收市價

另外，聶振邦認為恒生指數近日表現讓人有驚喜，在沒有太多消息之下，港股本周從28400點抽升至29200點水平，累計升幅達800點。他指出，若然恒指未來可企高於4月29日之收市價29300點以上，有能力挑戰29500點至29800點，但預期傾向在6月中發生；若未能企穩上述水平，未來仍然是整固格局，於兩萬八至兩萬九上落。