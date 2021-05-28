Bitcoin︱比特幣失守37000美元　以太坊跌穿2600美元

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-05-28 15:34

今日（28日）虛擬貨幣再次迎來一輪全面下跌，比特幣日內跌4%，跌破37000美元；以太坊已經跌穿2600美元。

其它各類熱門貨幣也都有不同程度的下跌，虛擬貨幣行情頁面維持漲勢的幣種寥寥無幾。

據《華爾街見聞》報道，虛擬貨幣接連大跌與監管政策收緊不無關聯。

今日下午，新華社發表了一篇標題為《加密貨幣，是金融創新還是「龐氏騙局」》的文章，英國杜倫大學金融學首席教授、中國發展研究院執行院長郭傑表示比特幣實際應用場景非常有限，其價格飆升是典型的投機泡沫，與17世紀荷蘭「鬱金香泡沫」相似，甚至可以説是「龐氏騙局」。追捧加密貨幣的機構擅長用晦澀難懂的科技術語，説服投資者相信這是革命性現象，創造市場盲目投資的「羊羣效應」。

此外，新華社援引金融業人士評論稱，很難評估比特幣到底有沒有實際價值，投資加密貨幣面臨較大風險，投資者應謹慎選擇。以比特幣、以太幣和瑞波幣為代表的加密貨幣並沒有主權信用背書，是通過算法生成的。因此，加密貨幣能不能稱為貨幣，在業內存在較大爭議。各國貨幣監管機構普遍認為，加密貨幣用算法隱藏了使用者的身份、行蹤，為非法活動提供便利。同時加密貨幣槓桿率極高，給金融體系帶來風險。