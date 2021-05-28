長實回購已完成　股價創一年新高　獲大行看好

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-28 17:19

長實（1113）上周五（21日）完成向李嘉誠基金會收購4項基建資產之交易，股份回購要約並於昨日（27日）結束，接納回購股東股份及註銷後，大股東李嘉誠、李澤鉅控股集團持股由41.29%再增至45.6%。股價今日高開高走，最高見53.05元，全日升6.02%，報52.8元，成交額13.4億元。

長實表示，根據股份回購要約合共接獲4.11億股，相當於計劃上限3.8億股約108.17%，要約價為每股51元，將按既定公式釐定從接納股東回購的股份總數，最終股東未必獲全數購回。

緊隨長實從接納股東回購上限3.8億股份及註銷後，李氏家族連同李嘉誠基金會持有之長江實業股份增加至45.6%。是次回購總代價為193.8億元。

摩根大通：變相即逾8成獨立股東不願以51元售股

摩根大通發表報告指，在完全接受長實集團以每股51元回購3.8億股的計劃下，相信對其股份的最新威脅已消除。股東接受水平顯示主要投資者相信長實股價值得多於51元的回購價，相信集團的重啟故事仍然完好。

該行又指，長實向獨立股東提出回購要約，有效接納佔4.1億股，超出回購上限約8%，佔公司獨立股東股權約17%，變相即逾8成獨立股東不願以51元售股。

該行認為，李嘉誠增持9%亦可視為對集團盈利、現金水平及派息投下信心一票。基於資產淨值折讓40%，或明年預測市盈率11倍，摩通將長實集團股份目標價由54.9元上調至67元，評級「增持」。

大摩：長實今年股息至少達75億元 每股股息增至2.07元

摩根士丹利發表報告，認為相關收購及回購建議獲接納，對於現有的獨立股東而言不會攤薄股權，但負債率會上升，涉總回購金額逾190億元。

該行指，完成交易後長實股本不增反降，而且李嘉誠基金會保證今明兩年新收購資產的現金回報至少9.1億元，連同長實保證今明兩年派息不減，該行料長實今年股息至少達75億元，每股股息增至2.07元，按年增加15%。予長實集團「與大市同步」投資評級及目標價50元。