恒指上企二萬九　專家：破關還需看A股　先吼績優股│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-29 17:00

恒指上周重上二萬九關，報29124點，一周累升665點或2.3%。準備踏入6月，專家分析指，港股未見內部增長動力，大市上升主要由A股所帶動，選股可先吼績佳的公司。

恒指升至近29400水平阻力後回吐，而周五（28日）已是5月期結，下周一開始已是6月期指的第一日。第一上海首席策略分析師葉尚志接受訪問時指出，港股上周跟隨A股上升，「6月港股去向仍要觀察，暫未見港股由內部因素帶動，如果A股下周繼續轉強，相信可帶動港股向上，預料28600點為分水線，守其上可看好」。展望6月，他又指，要關注通脹數據，「美國通脹率已是連續2個高於2%，6月中是美國聯儲局議息，要留意會否因而調整貨幣政策」。

中原資產管理投資總監洪龍荃接受訪問時表示，大市回穩向上主要是市場對通脹的擔憂未再惡化，雖然通脹高企，但美國10年債息反應不大，市場亦開始放心，並且資金由早前的價值股回流至科技股和醫藥股。

葉尚志指，如果A股下周繼續轉強，相信可帶動港股向上，預料28600點為分水線，守其上可看好。（資料圖片）

選股條件：績佳先行

消費股李寧（2331）和安踏（2020）股價向好，葉尚志指，兩股仍受惠新彊棉事件，具有自己品牌的公司可以關注，同時亦可留意波司登（3998）。波司登於4月時發盈喜，預期2020/2021財年的收入同期按年增長約有10%至15%，盈利按年增長約40%。公司股價亦在高位徘徊，報4.23元，跌2.8%，距離4.55元高位約7%。

洪龍荃偏好業績和營運情況較佳的公司，中國市場可留意物管股、豪華車和醫藥股。當中，豪華車看好美東（1268）和中升（0881），「因其公司管理及數據佳，而晶片偏緊的情況對豪華車市場更是利好，因為顧客知道晶片短缺而會延遲收貨，反倒提早下單」。

至於醫藥股方面，他看好藥明生物（2269）、藥明康德（2359）、信達（1801）、百濟神州（6160）、康方生物（9926），以及微創（0853），而美股可留意東南亞電商Sea（美：SE）。

洪龍荃偏好業績和營運情況較佳的公司，中國市場可留意物管股、豪華車和醫藥股。

科技股仍屬避開板塊

對於避開的板塊，葉尚志和洪龍荃不約而同地指出科技股宜先減持。洪龍荃提到其基金已減持中國科技股比重，並加碼轉至Sea，「中國科技股面對反壟斷法的監管和壓力之下，無論是市場氣氛和業務上都有影響」。

葉尚志更指，科技股5月只是超跌反彈，目前平台經濟、科技股等自低位反彈不少，要採小心緊慎態度，「有得食就好食」。他指，科技股走勢視乎美國10年債息去向，但預計科技股再向上反彈的空間不大。