萬物新生擬赴美IPO　或成中概股ESG第一股　曾獲京東、快手投資

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-30 12:23

引述內媒報道，內地最大的二手消費電子產品交易和服務平台萬物新生集團，近日向美國證監會（SEC）提交IPO招股書，擬於紐交所上市，將有望成為「中概股ESG第一股」。

據報稱，此次IPO承銷商為高盛、美銀證券、華興資本、國泰君安（國際）、中信證券、老虎證券。

公開資料顯示，自2012年以來，萬物新生先後獲得五源資本、世界銀行旗下投資機構IFC、京東集團（9618）、老虎環球基金等投資機構的多輪融資。招股書亦顯示，除了長期的戰略股東京東，快手（1024）亦於今年5月投資該集團。

據悉，萬物新生此次赴美上市所籌得的資金，將主要用於進一步提升技術能力，提供更多元化的平台服務，拓展愛回收門店網路，為拍拍平台開發新的銷售渠道，以及其他一般用途。

旗下業務線包括愛回收、拍機堂等

萬物新生集團於2011年成立，是一家「互聯網+環保」類型的循環經濟企業，旗下業務線包括愛回收、拍機堂、拍拍及AHS Device等，服務覆蓋由回收、檢測、評級、定價至再銷售的全流程，同時服務商家和消費者，打通C2B+B2B+B2C的全產業鏈閉環。

報道亦指，截至2021年3月底止，萬物新生在內地已開拓755間門市，以及超過1,500個自助服務站。此外，其海外業務品牌AHS Device已覆蓋香港、美國、日本、印度等世界主流二手數位貿易市場，是內地目前唯一佈局海外市場的二手消費電子產品交易和服務平台。