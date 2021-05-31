五窮月非窮　六絕月料不絕　伍禮賢：呢兩隻科技股可吼

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-31 20:10

今年港股「五窮月」魔咒解除。5月份最後一個交易日，港股最終反覆高收。總結整個5月，大市更累升427點，當中醫藥股石藥（1093）在月內升幅更逾27%，為表現最佳的藍籌股；可是月內表現最差的藍籌股，巧合地又是醫藥股的阿里健康（0241）。反映出投資者早於4月時，就算看好醫藥行業，只是選股策略不同，回報可以大相徑庭。

以全月來看，以4月30日恒指收市報28724點來計，全月累升427點或1.5%，表現可謂不失；特別是月中時，受到台灣及日本等地疫情惡化，確診數目大增，以及美國4月份通脹按年升4.2%，遠超市場人士預期水平，拖累恒指於最低曾見27715點，以為「五窮月」的破咒重現。結果在滙豐（0005）、騰訊（0700）、友邦（1299）及美團（3690）等股份先後發力，扭轉大市原來弱勢，收復所有失地之餘，最終可以錄得逾400點升幅，其實整體而言表現已可接受。

醫藥股方面，藍籌股石藥（1093）5月份之內的升幅高逾27%。（視覺中國）

滙豐自去年3月來首次重上50元大關

醫藥及消費股，為本月最獲投資者追捧股份。石藥月內升幅逾27%，安踏（2020）及蒙牛（2319）月內升幅均逾一成，為升幅榜五大之內。至於早前表現弱勢的科技股，在5月下旬亦漸復勇，其中首季業績遠超預期的小米（1810），累計升幅達18.9%。

至於本月最令人驚喜的藍籌股，肯定非獅王滙豐莫屬。滙豐在上周五（28日）重上50元大關，為去年3月以來首次，縱使今日再次失守此關口，但是投資者對獅王改觀，對恒指帶來正面作用。

「五窮月」最終不窮，港股在「六絕月」又能否遠離絕境，延續上月升勢？光大新鴻基證券分析師伍禮賢認為，港股於五月大部份時間都比較疲弱，不過在後半段卻顯著回勇，主要受惠於內地股市造好；內地股市向好則受到人民幣升值預期所帶動。人民幣兌美元升破6.37，創3年以來新高，人民幣升值有利資金流入中港兩地股市。

「五窮月」魔咒被扭轉 「六月絕」出現機會相對減低

伍禮賢指，對於內地股市來說，外資會趁機追捧一些相對落後的市場次外，亦會憧憬一個貨幣升值的空間。至於港股方面，人民幣升值則會帶動北水進入港股，購買力亦相對增加。因此，人民幣升值對於中港兩市帶來有力度的升幅，從而扭轉到「五窮月」的魔咒。

展望6月，伍禮賢稱從過去數據來看，曾經有兩次港股在5月份打破「五窮月」的說法，6月份「跟升」的機會亦相對較大，「六月絕」的傳說亦可能被打破。整體來說，他對港股未來的6月份表現不是看得太差，更預期下半年有追落後情況。

伍禮賢分析指，以環球股市來計，在全球經濟復甦及估值收復的情況下，道指自今年至今漲逾7%。可是恒指及科指於今年首5個月卻落後美股，主要是科技巨頭遭「反壟斷」因素而拖累恒指。同時科技股被納入恒指的比重愈來愈高，所以觸發指數下跌亦相當明顯。不過，他認為恒指下半年出現大跌的情況亦相對較低。

美團（3690）業績表現亮麗，5月最後一個交易日升逾一成，收市報294元，成交金額125.9億元（美團提供）

可留意科技股、石油股

伍禮賢認為可留意科技股，如業績較亮麗的騰訊（0700）及美團（3690），其股價的防守線比較高；至於今日美團急升逾一成，他認為只是短暫被炒高，投資者可待股價回落到285元至288元之間重新部署。

此外，伍禮賢指，石油股也值得留意。國際油價在今年年初仍處於50美元左右，現已升至67美元的水平，有支持位，相信下半年油價將會有顯著復甦；再加上油股在去年的盈利水平不是太好的情況下，仍能維持穩定派息，預期該類股息率亦有防守性。

他建議，進取的投資者可考慮科技股，而相對保守的投資者則可留意油股。