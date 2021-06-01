中國時隔14年上調外匯存款準備金率　可凍結200億美元外匯流動性

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-01 08:57

5月31日，就在離岸人民幣兑美元匯率刷出3年新高之際，中國人民銀行發佈消息稱，為加強金融機構外匯流動性管理，決定自6月15日起，上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，即外匯存款準備金率由現行的5%提高到7%。

《證券時報》報道，消息一出，在岸、離岸人民幣兑美元匯率雙雙下挫，5月31日走出V型行情。截至發稿前，人民幣兑美元匯率維持在6.37附近，離岸匯率抹去日內漲幅。

作為央行穩匯率的工具，上調外匯存款準備金率近年來較為少見。最近一次上調是2007年，由之前的4%上調至5%，迄今已有14年。此後一直保持不動，直到2021年6月15日上調2個百分點。

中銀證券全球首席經濟學家管濤表示，此次政策調整傳遞兩個信號：一是央行不會放任人民幣過快升值，必要時將果斷出手。人民幣兑美元匯率中間價從2020年5月末至今升幅已經不小，繼續升值有可能使人民幣幣值脱離基本面。新冠肺炎（COVID-19）疫情對中國經濟的影響尚未完全消失，繼續大幅升值可能對出口企業造成較大負面影響。二是央行不出手則已，出手必是重拳。以往央行調整人民幣存款準備金率一般每次調整0.5個百分點，此次外匯存款準備金率上調幅度為2個百分點，明顯超出以往人民幣存款準備金率的調整幅度，力度較大，彰顯央行調控決心。

此次央行沒有使用外匯風險準備金等過去幾年常用的政策，而是動用外匯存款準備金率這一過去較少使用的工具，説明央行工具箱中的工具還很多，自由選擇的空間很大。

管濤稱，2021年以來，金融機構外匯存款明顯增加，4月末外匯存款餘額約為1萬億美元，外匯流動性寬鬆，央行將外匯存款準備金率上調2個百分點，可凍結約200億美元外匯流動性，有助於收緊境內市場外匯流動性，提高境內外幣利率，縮小境內本外幣利差，抑制即期和遠期結匯，促進境內外匯市場平衡。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，近期人民幣匯率快速走高，在美元指數維持在90上下基礎上，突破6.4後快速升至6.36附近，走出了一波相對獨立的強勢表現，導致人民幣實際有效匯率走強，兑歐元、日元等主要貿易伙伴匯率走高，對出口部門和實體經濟復甦帶來較大壓力。特別是在監管層連續喊話後，漲勢不減，升值預期逐漸升温，企業短期結匯增加，外匯供需逐漸失衡，進一步刺激了人民幣走高。此時提高金融機構外匯存款準備金率，將增加金融機構持有外匯成本，相關成本將轉嫁至結匯市場，可在一定程度上減緩或延後企業結匯時點，促使外匯市場回歸理性。此舉也釋放了較為明顯的政策信號，即不希望匯率繼續單邊快速上行，干擾實體經濟復甦進程。