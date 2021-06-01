蘋果供應鏈200大名單曝光！　中國大陸新增12家

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-01 09:13

蘋果（Apple）公佈2020年前200大供應商名單。按地區劃分，大陸地區新納入12家廠商，是新增企業數量最多的區域，

綜合媒體報道，新增加的中國大陸廠商包括：南平鋁業、兆易創新、天馬微電子、江蘇精研、得潤電子等12家。

自2012年首次發佈以來，蘋果供應商名單就成為投資者的信息庫。業內人士稱，中國大陸的新增企業數量最多，顯示出中國大陸廠商在蘋果供應鏈上的重要性。

在台灣地區，新增6家企業，同時也遭移除6家企業。其中，新增企業包含散熱模組龍頭企業雙鴻、康控、GIS、茂林、嘉澤與晶技，而遭移除的企業包含正隆、和碩旗下的復揚科技、TPK在大陸子公司京嘉光電、達方、美律以及明翔科技。

在香港方面，上海實業控股（0363）繼上次被移除後，重回供應鏈名單行列；不過，雅特生科技、國泰達明與創良科技遭移出。

在美國廠商的部分，蘋果新納入供應商包含萬有半導體，提供垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 零組件的Viavi Solutions，移除的則有英飛凌併購的賽普拉斯半導體、美國豪威科技（已被韋爾股份收購）、基美、Chemours (CC-US)、迅達科技 (TTMI-US)、SiTime(SITM-US) 與線藝。

在日本廠商方面， SMK集團、夏普集團子公司康達智、日本精工等則遭移除，而東芝則替換成拆分後的鎧俠，此外， NGK特殊陶業被列入新供應商名單。

韓國廠商方面則新增提供RFPCB的供應商三星電機，移除軟板商 Interflex。