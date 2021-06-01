賣企鵝成呢間A股公司救命草？　上交所發函要求說明銷售情況

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-01 14:48

大連聖亞（上海﹕600593）是一家主營旅遊娛樂產業的上市公司，主要建設和經營水族館，遼寧大連的知名旅遊景點大連聖亞海洋世界就是它的主要產業。近期上交所問詢大連聖亞第四季度收入陡增的原因，質疑大連聖亞存在規避強制退市指標的行為。大連聖亞回覆稱，靠展示和銷售企鵝獲得了約2,200萬元（人民幣‧下同）。這到底是怎麼回事？

一隻企鵝賣43萬元 央視實地探訪大連聖亞海洋世界

《央視》記者來到了大連聖亞海洋世界極地館，據估算，至少有一百隻企鵝在這裏。這些企鵝「身負重任」，因為根據A股上市公司大連聖亞對上交所問詢函的回覆，在2020年靠着展示和銷售共計52隻企鵝獲得了2,200多萬元，算下來差不多一隻企鵝價值43萬元，相當於在有些地方甚至都能買一套房了。

《央視》記者觀察下來，在大連聖亞海洋世界展出的企鵝主要有三種，世界體型第二大的王企鵝，在大連聖亞海洋世界僅看到4隻，最為珍貴。這裏數量最多的是巴布亞企鵝，又稱白眉企鵝。還有一種體型較小的帽帶企鵝，有一道黑色條紋，像海軍軍官的帽帶。

（央視視頻截圖）

大連聖亞海洋世界工作人員表示，巴布亞企鵝40萬元一隻，這裏是國家級繁育基地，很多水族館的企鵝都是從這兒來的。一般可能虧損了就開始賣企鵝，從六隻起賣，因為六隻就形成一個種羣。三隻公，三隻母，賣出去它們就自己繁育。

不難看出，這些企鵝是極地館的寵兒，連紀念品商鋪售賣的大多都是企鵝玩偶。工作人員稱，受到疫情影響，去年生意不好，今年「五一」節假日客流有所恢復，但隨之而來的營口疫情讓大連受到影響。

退市新規明確連續兩年淨利潤虧損且營收低於1億元即退市，第一年則會觸發退市風險警示。大連聖亞2020年年報顯示，扣非後歸母淨利潤虧損8,404.6萬元，並且第四季度營業收入陡增，超過前三季度總額，這樣2020年全年的營業收入約為1.14億元，略高於1億元營收的紅線。上交所在4月30日發送問詢函，問詢大連聖亞第四季度收入陡增的原因，懷疑大連聖亞存在規避強制退市指標的行為。

（央視視頻截圖）

大連聖亞營收遭質疑 企鵝能否拯救一家上市公司

大連聖亞第四季度營收陡增，並且出售企鵝獲得大量收入，此舉是否有規避退市風險警示的嫌疑呢？

大連聖亞海洋世界，目前整體處在一個正常經營的狀態，包括場館的開放以及表演都能夠正常參觀。目前從A股上市公司大連聖亞的財報來看，它的主營業務收入主要是來自於水族館和海洋世界的景區運營，在去年就佔到了主營業務收入的57%。

在大連聖亞5月18日對上交所的回覆中，大連聖亞稱由於疫情影響，大連景區和哈爾濱景區前三季度暫停營業時間長，景區運營收入較少，第四季度則大部分時間處於正常經營狀態。此外，第四季度動物銷售收入為1,204萬元，佔全年比重64.18%，主要是2020年11月銷售了28隻企鵝。

在回覆函中大連聖亞表示，作為國家級南極企鵝種源繁育基地，2008年開始公司就有展示和銷售企鵝的業務。但是值得注意的是，大連聖亞一直沒有將企鵝銷售所得作為主營業務收入展示出來。記者試圖就企鵝銷售問題採訪大連聖亞，但大連聖亞表示目前不方便接受採訪。

上海金澄律師事務所稅務合夥人汪蔚青表示，一般企業想讓投資者知道自己的實力，俗稱「秀肌肉」。對於大連聖亞來説，企鵝是他們的核心競爭力，卻反而沒有秀，我覺得這一點有點怪。

大連聖亞在5月18日再次收到交易所的問詢函，要求公司詳細説明2018年到2020年企鵝的銷售情況。財務專家分析，如果有長期規劃，要將企鵝銷售作為主營業務，應該要提前披露。

復旦大學泛海國際金融學院會計學副教授朱蕾指出，如果他們確實有長期的規劃，商業確實要轉型，這個是沒問題的。但是出於謹慎性原則，在2020年最後一個季度，他們第一次把賣企鵝作為主營收入，則認為這個是有疑問的，至少是不謹慎、不保守，對投資者來説是比較唐突的一件事情。

（央視視頻截圖）

值得注意的是，4月29日，大連聖亞發佈關於前期會計差錯更正的公告，主要更正兩部分。一部分是要將企鵝的銷售收入納入營業收入核算；另一部分通俗説來就是要將2018年到2019年的部分收入挪到2020年，因為那兩年經銷商代理銷售的一些門票當時沒用，到2020年遊客才來景區實際使用掉了，審計報告也對此出具保留意見。

朱蕾表示，對於公司來説，這個是最基本的收入確認問題，如果它連這一點財務內控都沒有，那麼這個數據可能不太靠譜。門票遞延收入、長期股權投資沒有算進去，她認為這幾個加起來意圖就非常明顯，即為了不退市，拼拼湊湊。

「大白鯨計劃」進展不明 大連聖亞在建工程多負債高

不單單是疫情對大連聖亞景區經營造成重大影響，更嚴重的是，大連聖亞在2020年曾經歷多次管理層內鬥，而一度投入全部心血的「大白鯨計劃」當前進展不甚明瞭，「大白鯨計劃」到底是拖垮大連聖亞的深淵還是使之騰飛的救命稻草？

2020年12月初大連聖亞股價連續五個跌停，直接腰斬。新老管理層交替留下的不僅是腰斬的股價，還有最初雄心勃勃的「大白鯨計劃」，意在從海洋極地主題樂園建設運營商向海洋主題的全文化產業鏈項目轉型，這個計劃的目標在於使公司成為「中國藍色迪士尼」。

僅營口、廈門、千島湖、杭州、三亞五個海洋館項目，合計總投資就超過33億元，其中超過20億元要靠銀行貸款。但目前距離2016年12月14日發佈公告已過去四年多，五個落地項目均未正式投入運營。留下的只是每年幾個億的高額在建工程，財務專家稱大連聖亞或面臨鉅額減值風險。

朱蕾表示，對這個公司來説，最大的一個風險點就是在建工程，到底有沒有完成？完成了以後是不是已經應該結轉成固定資產了？如果是的話就要開始折舊，如果還沒有完成，什麼時候完成？如果不了了之，那就會有減值。

記者查閲大連聖亞近五年的資產負債率，發現呈逐年上升趨勢，2020年大連聖亞的資產負債率已超過70%。財務風險指標中的流動比率，衡量企業流動資產在短期債務到期以前，可以變現償債的能力，這一指標也在近五年大體呈現下滑態勢。

上海金澄律師事務所稅務合夥人汪蔚青表示，它的場館比較有限，它的營收是有天花板的，即使滿員也就這麼多錢，這種情況下它還投資三十幾個億，要去做「大白鯨」，而且已經花了相當多的錢，到現在沒有一個建成，這一點比較奇怪。第一就是這個項目本身股權上面看不出和大連聖亞的直接關係，還有一個是，它們在建設過程中有很多的關聯的交易。

朱蕾表示， 「大白鯨計劃」項目最後能否落地？能否為公司帶來盈利？賣企鵝能否真正地成為它們的主營業務？她認為，如果兩個有一個是落空的，那麼退市在所難免。