各界「谷針」奇招盡出　送豪宅、股票　優惠一文看清｜持續更新

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-01 21:00

新冠疫苗到港接近四個月，接種率低位徘徊。近日政商界，為「谷針」將推出各種優惠，上周中後期開始，打針及預約打針人數都有突破，單日預約人數突破2萬。除了送樓、送機票，市民打針還有什麼優惠？

信和：捐千萬豪宅抽獎 旗下3大商場送出飲品及咖啡券

此前，信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業集團，為響應政府的接種疫苗計畫，將以抽獎形式送出觀塘凱滙一個樓面面積約449平方呎、價值1,080萬元的全新一房單位，予已接種新冠疫苗的香港居民。

此外，發展商又指出，香港永久居民均有機會參與抽獎。而所有持香港身分證的永久和非永久居民（包括持有香港工作簽證的人士，如家庭傭工），亦有機會贏得由黃廷方慈善基金送出的20個獎項，每個為價值10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額。

另外，信和旗下三間商場（屯門市廣場、奧海城、荃新天地）則從4月底起向已接種新冠疫苗的S⁺ REWARDS會員送出商場現金券、飲品券或咖啡券。會員可於上述商場的禮賓處出示新冠疫苗接種紀錄，換取有關獎品。優惠期至5月31日。

鷹君：旗下酒店送3000晚住宿及餐飲優惠

鷹君（0041）公佈，由即日起至8月31日，在旗下酒店及商場推行一連串消費優惠，以響應政府推動市民接種新冠毒疫苗。

旗下本港三家酒店（香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店）將提供共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關証明的香港居民，先到先得；上述人士於旗下本港酒店的餐廳及明閣（灣仔）消費，亦可享八五折優惠。

朗豪坊：提供百分百消費回贈獎賞

鷹君旗下冠君產業信託（2778）的朗豪坊亦提供消費百分百獎賞，予已完成接種兩劑疫苗的LP Club會員。會員於商場消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券。

太古：500份1萬元商場現金券

太古地產表示，只要在今年8月底前完成接種兩劑疫苗，並持有香港身份證的公眾人士，即可參加幸運大抽獎，提供500份獎品予已接種疫苗的香港居民身份證持有人，每名幸運兒將獲得港幣10,000元商場現金劵，可於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用；商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

信和2018年公開凱滙示範單位（非今次送出單位）。（資料圖片／李澤彤攝）

機管局：送出5萬張機票

根據機管局公布，6萬張機票當中，5萬張將會送予9月底前已接種疫苗的香港居民，其餘1萬張機票將送予於9月底前已接種疫苗的香港國際機場員工。另外，機管局還將額外購買 1,000 張機票，以抽獎形式送贈予於9月底前已接種疫苗的機管局員工。

有關推動接種疫苗的機票抽獎送贈計劃，預期於今年9月底截止，已接種疫苗人士須於計劃截止日期前報名參加。機管局正與航空公司商討，計劃詳情將於稍後公布。

港鐵：送出500張全年車票 總值高達約1,000萬元

港鐵宣佈，將送出500張全年車票，總值高達約1,000萬元，車票持有人可於一年內無限次乘搭港鐵本地車程，但機場快綫、 港鐵接駁巴士、往來羅湖及落馬洲的車程及東鐵綫頭等車費除外，詳細安排仍在計劃中。

屯馬線6月27日全線通車，新建成的土瓜灣站內部設計曝光。（羅君豪攝）

建行亞洲：送出12.8萬元信用卡免找數簽賬額

建設銀行（亞洲）表示，為推動社會各界齊心抗疫，將向已接種新冠疫苗的客戶推出幸運大抽獎，料於6月下旬起登記，得獎名額逾500個，頭獎得獎者可獲12.8萬元信用卡免找數簽賬額，活動詳情將於稍後公布。

信銀國際：新錢1個月定存年息1厘

信銀國際宣布，全力響應港府鼓勵市民接種疫苗，為所有客戶推出「齊心抗疫定存優惠」。由2021年6月1日至9月30日止，所有新舊客戶，親臨該行任何一間分行出示已完成接種兩劑新冠疫苗之有效證明，以新資金敘造一個月港元定期存款可專享一厘年利率優惠，新資金金額由1萬港元起，上限為20萬港元，換言之，最多收息167元。

睿智金融：推打針送股票 抽獎送出150萬上實環境股票

睿智金融公布，為回應政府接種疫苗計劃及慶祝集團成立15周年，睿智金融集團捐出價值150萬元上海實業環境（0807）股票，以抽獎形式（15個名額）送予已接種新冠疫苗香港居民。

抽獎合資格參加者必須年滿18歲，持有效香港永久居民身份證，已經於香港完成接種兩劑新冠疫苗，較早前完成接種者亦可能加。抽獎參加者須於2021年9月1日或之前登記。

盈立證券向已接種者送股票

uSMART盈立證券，亦向接種疫苗者送股票，並無需要抽獎。該行指出新客戶除現有迎新優惠600元，新客戶只要接種一針或以上科興疫苗，便可額外再獲得35股中國生物製藥（1177）股票兌換券；若接種一針或以上Biotech疫苗的新客戶，則可獲取1股輝瑞股票兌換券。

合資格人士須年滿18歲﹑持有效香港永久居民身份證，及已於香港完成接種至少一針新冠疫苗。客戶須於今年6月30日之前，將有關疫苗接種證明書電郵至該公司。

睿智金融：推打針送股票，抽獎送出150萬上實環境股票。（資料圖片）

迪士尼樂園：送250元禮品包

香港迪士尼樂園表示，6月2日至6月28日期間，所有醫院管理局員工及已注射至少一劑新冠疫苗的市民，於網上登記成為MyDisney會員後，可於樂園內的指定商品店鋪免費領取價值約250元的禮品包一個，每日名額約1,000份，換完即止。

海洋公園：優惠券總值逾200元

海洋公園表示，已打一針的市民6月30至30日期間入場，向票務處出示疫苗接種紀錄便可獲贈一套園內優惠券，優惠總值逾200元，包括灣景餐廳指定主菜買一送一、定小食亭的指定套餐買一送一優惠、以及遊戲區購買50元攤位遊戲券，可額外獲贈一套價值50元攤位遊戲券。