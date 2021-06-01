人幣強勢難阻　專家料出動「逆周期因子」　 籲留意呢啲投資機會

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-01 19:07

人民幣強勢依然，在岸人民幣及離岸人民幣兌美元續於6.36水平徘徊，屬3年新高。對於人民幣短期內快速升值，中央連日多次發聲，警告人民幣或出現過快升值，將出現潛在貶值的可能。

即使中央連環「打開口牌」，但「預期管理」似乎不奏效。周一人民銀行宣布，自6月15日起，上調金融機構外滙存款準備金率2個百分點，即外滙存款準備金率由現行的5%提高到7%。

事隔14年再上調外匯存款準備金率

對上一次提高外匯存款準備金率，已經是2007年5月15日，當時人行將外匯存款準備金率由4%，上調一個百分點至5%。相隔逾14年，人行再次上調該準備金率，幅度更是一口氣上調2個百分點。

中銀證券全球首席經濟學家管濤便認為，以往央行調整人民幣存款準備金率一般每次調整0.5個百分點，而是次一口氣上調2個百分點，明顯超出以往人民幣存款準備金率的調整幅度，力度較大，彰顯央行調控決心。

東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆認為，人行下一步最有可能出手是再次引入逆周期因子。（資料圖片）

葉澤恆：下一步或從逆周期因子著手

東亞銀行（0023）高級外匯市場策略師葉澤恆指，人行宣布將人民幣存款準備金率上調兩個百分點至7%，是釋出比較清晰的訊號，因為中央不願人民幣上升過快。不過，他認為基於疫情、經濟、息率等因素，預計人民幣匯價將會持續強勢一段時間，並不會因為人行出手而轉向。

葉澤恆估計，離岸人民幣將會於6.35至6.38波動，要留意本周五美國非農就業數據及薪酬變動能否帶動美金回升，從而阻止人民幣匯價進一步走強。

雖然人行決定上調人民幣存款準備金率，但人民幣匯價未有明顯轉弱。葉澤恆相信，除非離岸人民幣升至6.3水平，便有機會逼使人行再次出手壓抑升勢。而他認為最有可能出現的干預，是再次引入逆周期因子。不過，他相信中央對於逆周期因子措施仍然有所盤算，因為措施的影響難以掌控，除非中央需要出重手，才有機會考慮這項措施。然而，葉澤恆認為人行不會從息率、逆回購等方向入手，避免因阻止人民幣出現單邊升值而影響其他資產價格波動。

乒乓智匯首席營運總監陳健豪建議投資者每逢人民幣回調吸納。（VCG）

陳健豪建議回調吸納

乒乓智匯首席營運總監陳健豪同樣認為人民幣匯價正處於高位整固的階段，雖然人行是次上調人民幣存款準備金率的力度較強，但難以將人民幣走勢由升轉跌，主要基於息差、疫情，以及經濟三方面因素支持。

陳健豪認為，若在離岸人民幣6.2至6.3水平追買風險較高，建議投資者每逢回調吸納，大約在6.5至6.6水平吸納。他指出，只要美元出現反彈，例如加息時間表推前，又或者即將公布的非農就業數據大幅超乎預期，有可能令美元反彈。若美元回升至91至92水平，人民幣匯價亦有可能回落至6.5水平。

以立投資董事總經理林少陽認為，配置國防、軍工股能夠對沖若干台海風險。（資料圖片）

林少陽：可留意更多A股投資機會

在人民幣預期維持強勢之下，在股票市場又應如何部署？以立投資董事總經理林少陽坦言，不會因匯率關係而改變對個別股票的基本面看法，又指過去10年人民幣匯價變動不大，對回報率的影響有限。不過，他認為港股與A股市場有不同選擇，認為投資者可多加留意A股的投資機會，例如是一些消費性行業，包括餐飲、醫療等。

他又提到，旗下基金近期增加配置一些國防軍工相關股份，而這一類股份在港股市場相對缺乏選擇。他續指，國防軍工股能夠對沖若干台海風險，即使處於太平盛世，亦相信中央不會減少國防開支，屬於較具防守性的板塊。

而傑富瑞最新發表報告，列出一系列受惠人民幣兌美元匯率升值的影響相關性較高的港股名單，除了國內三大航空，亦包括友邦（1299）、港交所（0388），以及一眾地產股如恒地（0012）、新地（0016）、新世界（0017）等。