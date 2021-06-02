618促銷暴增18倍　潮玩第一股泡泡瑪特重回千億市值

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-06-02 21:59

盲盒第一股泡泡瑪特，時隔三個月後再次回歸千億市值。

《中國證券報》6月2日報道，泡泡瑪特今日（6月2日）盤中一度大漲近8%，泡泡瑪特收市報73.96元，升3.3%，市值為1,036.7億元。5月17日以來，泡泡瑪特累計漲幅已超30%。

據悉，泡泡瑪特股價飆漲，與電商「618」大促關係密切。天貓披露，泡泡瑪特在「618」大促的首小時銷售額按年暴增1794%。而在京東的「618」活動中，泡泡瑪特限定手辦5分鐘內售罄。

業內人士指出，潮玩行業高景氣度持續，泡泡瑪特是全產業鏈佈局且各環節均無短板的龍頭公司，長期看好泡泡瑪特的IP生命力、潮玩平台的品牌力和渠道拓展力。

泡泡瑪特自2020年年底上市以來，其股價波動堪稱「過山車」。泡泡瑪特上市初期經歷一波飆漲，上市兩個月漲幅高達52.17%。但自今年2月17日盤中觸及107.6元高點後，泡泡瑪特此後一路回調，截至3月25日下探至46.65元，跌幅高達40%。

而經過一個多月的盤整後，泡泡瑪特在5月中旬開始啓動反彈行情，截至最新交易日，累積漲幅近30%，市值重回千億大關。

一位長期跟蹤潮玩領域的券商分析師稱，泡泡瑪特股價反彈的核心邏輯就是5月開始的會員日活動，整體運營做的還不錯，5月集中上新了多款高質量的IP系列產品，疊加「618」的促銷帶動作用。

據悉，「618」大促活動，泡泡瑪特推出多款新品與禮盒促升銷售。日常新品盲盒：Bunny（自有IP）、小劉鴨（第三方IP）；重點IP發售多款手辦：Molly與Skullpanda等共推6款新手辦（1款日常+5款「618」活動產品），其中包括與「海綿寶寶」聯名的Molly珍藏款手辦。重點IP推「618」禮盒：京東、天貓分別推出Molly與Bunny的「618」定製禮盒。

天貓披露，泡泡瑪特在「618」大促的首小時銷售額按年暴增1,794%。而在京東的「618」活動中，泡泡瑪特限定手辦開門紅5分鐘內即售罄。菜鳥發佈數據顯示，截至5月27日，有數百萬噸「618」預售商品備入倉庫，規模按年增長100%，其中盲盒手辦備貨量按年增長1,000%。

值得注意的是，泡泡瑪特背後的潮玩市場銷售持續增長，4月份天貓的手辦、盲盒產品銷售按年增超128%和96%。

泡泡瑪特3月26日披露2020年的財報顯示，報告期內，公司實現收入25.13億元，按年增長49.3%；毛利15.94億元，按年增長46.2%；調整後淨利潤5.9億元，按年增長25.9%。

2020年泡泡瑪特累計銷售超過5,000萬隻潮流盲盒。在根據IP劃分的收入中，自有IP收入為9.79億元，相比上年同期增長56.14%。獨家IP收入則從2019年的5.97億元增長至2020年7.12億元，增幅19.2%；非獨家IP收入4.44億元，增幅178.1%。

北京某券商傳媒分析師指出，潮玩行業高景氣度持續，泡泡瑪特是全產業鏈佈局且各環節均無短板的龍頭公司，長期看好泡泡瑪特的IP生命力、潮玩平台的品牌力和渠道拓展力。