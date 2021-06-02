美股連升四個月　何時有回調？　關鍵要睇本周五│財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-02 21:31

踏入6月，美股道指及標普500指數已經連升四個月，累積升幅達13%至15%。本星期美國將公布重要就業數據，焦點固然是周五（4日）晚上公布的官方非農就業數據，皆因上月新增職位數目意外只得26.6萬份，遠遜預期，觸發美股以及美元急挫。因而今個月的數據顯得特別重要，是用以驗證就業市道是否一如市場所憧憬的，正處於復甦階段，而上月的落差，只是一次性的因素所致。

據《彭博》綜合分析員預測，5月官方非農新增職位將達到65萬份，倘若最終數字再令市場失望，勢令今年以來投資者憧憬的美國經濟復甦說法蒙上陰影，並動搖美股的升市動力，其中美股標普500指數已經連升四個月，面臨的沽壓料更大。

市場焦點固然是周五 (4日) 晚上公布的官方非農就業數據（視覺中國）

就業數據前 美匯開始回升

投資者屏息以待之際，最新美匯指數開始偷偷回升，重上90水平，擺脫上周二所創的五個月低位89.5，而美國十年期債息則靠穩，新報1.61厘。

不過，美匯的回升能否持續，仍然要看聯儲局的行動。由於聯儲局一直強調，通脹只是暫時性的，而不願意開始縮減買債規模。因此，投資者仍然傾向押注美元下跌，副作用是令到其美貨幣，包括歐元及人民幣等出現被動升值的情況。

從數據可以得到認證，美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新公佈的數據顯示，截至5月25日當周，受美聯儲延續極其寬鬆貨幣政策影響，當周全球投機客的美元淨淡倉增至278.9億美元，較前一周淨增128.2億美元，無疑驅動更多全球投資機構押注美元繼續貶值同時，加大對人民幣等非美資產的配置。

製造業擴張速度加快，以及通脹數據升溫，聯儲局要開始縮減買債的壓力將大幅提高，甚至是難以逃避的責任。

周五就業人數倘符預期 縮減買債為聯儲難以逃避之責

因此，本周的就業數據倘若符合預期，新職非農業職位達到65萬，再全盤考慮到近期美國製造業數據優勝，包括昨日美國最新公布的5月ISM製造業PMI，由60.7進一步升至61.2，反映製造業擴張速度加快，以及通脹數據升溫，聯儲局要開始縮減買債的壓力將大幅提高，甚至是難以逃避的責任。

不過，上周美國總統拜登才剛剛宣布，將聯邦開支加大至6萬億美元，創戰後新高，以刺激經濟。現在美國國庫空虛，預測明年財赤更會高達1.8萬億美元。要大舉投資，錢從何來?自然又是要依靠發債。

據拜登方案提出的預計數據，美國國債未來10年將再增加14.5萬億美元。現在美聯儲局已經是美債的最忠實支持者，以每月1,200億美元的規模，購買市場上的美元債。

因此，對於美聯儲而言，縮減買債雖然是應對通脹升溫的最好方法，不過，在拜登的大花金錢增開支的前提下，美聯儲要開始縮減買債，在政治上面臨的壓力可想而知。

耶倫由聯儲局主席轉任美國財長以來，首度上陣（GettyImages）

恰巧今早中美高層官員再傳來對話的新聞，是耶倫由聯儲局主席轉任美國財長以來，首度上陣，代表美國與中國進行經貿對話，耶倫的對話對象，是國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。

據美國財政部事後所發聲明指，二人通話時，討論了拜登政府的刺激經濟方案，以及在符合美國利益方面議題上、進行合作的重要性。固然，今次的會談內容，對市場而言未有驚喜，從股市的反應平平無奇可見一斑。不過，字裡行間中，可以預期的是，隨著拜登的大型基建及刺激經濟方案將陸續提到參眾議院審議，說服各界支持是拜登的重點工作，中美兩國未來在經濟上的合作空間，似乎是有所擴闊。