【星之谷】夫妻離婚爭奪物業　一文看清免按揭出事陷攬炒邊緣

撰文： 子非魚 最後更新日期： 2021-06-05 06:00

疫情下夫妻「宅」在家，衍生種種相處問題，離婚個案屢見不鮮。大部分離婚都是一時衝動，但冷靜過後雙方仍決定結束關係的話，就需要理智考慮物業分配問題，否則將會影響按揭，繼而物業價值大跌，得不償失。

Samuel和Sylvia（化名）夫妻感情破裂，兩人訴諸法庭來決定名下物業之業權歸屬，最終法官判定自住居所須由Samuel「轉名」給Sylvia，這種無償轉讓屬「送契」一種，土地註冊處代價（Consideration）一欄金額顯示為零，大部分銀行對這類物業按揭申請都拒諸門外。

所謂「送契」，即不是以合理市價轉讓之物業，隱藏業權風險多，例如上手業主破產，債主可以追究下手業主責任。但上述案件是基於法庭命令進行，不是一般「送契」，就算5年內Samuel破產，債主都不能向Sylvia收樓償債，所以仍有少數銀行願意提供6成按揭。

至於高成數按揭，由於按揭保險公司對這類「送契」物業較為警惕，獲批機會極低，因此8成至9成按揭應是困難，只能試批。

經「買賣」方式進行 免送契風險

Sylvia與筆者談起這段往事時，提到當年考慮過應否透過調解員進行庭外和解，避免業權出現瑕疵。不過筆者向她提到，庭外和解不等於法庭命令，物業仍然會被視為「送契」，由於缺乏法庭令的保障，銀行批出按揭更加困難。

但如果庭外和解後，不以「送契」形式轉讓物業，而是以「買賣」方式進行，則有望解決業權問題。不過要注意，過往坊間物業「轉名」或「甩名」以「買賣」方式進行時，雙方未必有實際金額過手；離婚則必須「揸正嚟做」，涉及物業以「買賣」方式轉讓時，必須有實質金額過賬。

法官判雙方換樓 按揭貸款限制多

除上述真人真事外，離婚可以涉及更複雜的物業分配。例如夫妻各有一層樓，丈夫所持的是大屋，妻子所持的是細屋，法庭或考慮到離婚後子女歸妻子照顧，妻子應持有大屋權益，所以判雙方互換物業。

要留意，如果是以互換物業形式申請按揭，以往貸款額只能以兩層樓的差價去計算貸款額，難借得多。例如大屋樓價為1,000萬港元，另一層細樓樓價為600萬港元，便只能以400萬港元去計算按揭成數。近期願意做交換物業按揭的銀行也已絕跡。

私下解決分身家 保障物業權益

由此可見，從離婚、分身家、法院審判階段，到正式分配，按揭會出現種種伏位，就算成功爭得物業，但按揭出問題，影響物業價值，可謂前功盡廢。故此如果真的執意離婚，盡量私下解決資產分配，不要升級至法庭層面。

若果理智戰勝情感，議定了業權的分配，例如計劃離婚後，物業由女方接收，可以在離婚前把物業以「買賣」方式「轉名」給女方。如該物業巿價為800萬港元，餘下200萬港元按揭貸款，即淨值600萬港元。如議定業權以各人一半平分的話，即男方應取回300萬港元。簽訂買賣合約後，女方可以向銀行申請6成按揭，借取480萬港元，當清還原按揭的200萬港元後剩下280萬港元，女方補上20萬港元，把這兩筆共300萬港元的資金交給男方，便可完成有關業權轉移的責任。

最後溫提，假如夫婦雙方都持有物業，並私下處理物業轉讓，如果是在正式離婚後才處理，受惠一方需要付15%印花稅，故此最好在離婚前辦理。

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作者子非魚為星之谷首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭、移民顧問範疇。

*投資涉及風險

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