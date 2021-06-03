恒指「黃金交叉」失靈？　盧駿匡：單一指標不可靠　存技術陷阱

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-03 18:30

恒指出現「黃金交叉」，意味後市出現向好訊號。不過，市場看法不一，郭思治預料未來將更多「黃金交叉」的技術訊號會陸續出現，而盧駿匡則認為這存在技術陷阱，要多一個訊號才可確認向好。

「黃金交叉」即是一條較短期的移動平均線，從下而上升穿一條較長期的移動平均線，後市可呈向好趨勢。技術上，恒指出現「黃金交叉」，10天線（約29006點）升穿100天線（約28984點），而20天線（約28657點）亦即將升穿50天線（約28678點）。

結好證券客戶投資組總裁盧駿匡接受訪問時指，「黃金交叉」存在技術陷阱，除了參考長短平均線走勢外，亦要留意前高位水平，「目前恒指阻力為29490點，如大市可同方向延續升勢，並升穿29490點，便可雙重確認『黃金交叉』。恒指在6月1日升至高位後，下跌並以陰燭收市，意味高位承接力不足，再者，短線市寬昨日已升至68.1水平，接近70的超買指標，有機會要先下試28900水平的上升裂口支持，料下星期的方向會更為明確」。

技術上，恒指出現「黃金交叉」，10天線（約29006點）升穿100天線（約28984點），而20天線（約28657點）亦即將升穿50天線（約28678點）。（資料來源：彭博）

郭思治：未來將更多「黃金交叉」出現

不過，香港股票分析師協會副主席郭思治接受訪問時認為，恒指的10天線經已升穿100天線，已先出現「黃金交叉」，預料未來更多「黃金交叉」的技術訊號會陸續出現，「恒指由27715點起步，升至29490點，累計升幅達1,775點，現時在高位消化屬正常，而且成交不足，欠缺向上動力，短線料下試29000關支持，但其後將可重上29400之上，不用太擔心短線的調整。」

盧駿匡：瑞聲大升兼破位 更勝恒安的「黃金交叉」

恒指成分股之中，美團（3690）和恒安（1044）均出現「黃金交叉」。郭思治表示，恒指調升美團比重，成為恒指成分股之中比重第4大的股票，投資者不可能不作部署，「不過，美團短線升幅頗急，相信要先消化部分升幅，現時並非重倉入貨的時機，宜待整固後再吸納。」至於盧駿匡則認為美團後市要高於4月26日的321.6元可看升，「目前成交增加，可以先列入觀察清單，再待機會吸納。」

盧駿匡補充，以技術分析來觀察個股只是輔助，並只能作為參考之用，並非主線趨勢的標準，「恒安雖出現20天線升穿50天線的『黃金交叉』，但未破大型橫行區，故未能確認升勢」。他再舉瑞聲（2018）為例，瑞聲今日大升再突破大型橫行區，便是好訊號，不排除重覆去年6月突破橫行區便有一大段升幅的行情，預料可重上58元至60元。

小知識：

何謂「黃金交叉」：一條較短期的移動平均線，從下而上升穿一條較長期的移動平均線。當此型態出現時，指數或個股及後多呈升勢，並為買入訊號。此技術形態普遍分為短線（10天線升穿20天線）、中線（20天線升穿50天線）及長線（50天線升穿250天線）三種，當中以長線黃金交叉最多人採用，且對後市指標性最高，而250天線亦定為「牛熊分界線」。