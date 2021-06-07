東亞推至尊理財吸新晉富裕客　降基金認購額　未來三年增300人手

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-07 07:00

東亞銀行（0023）宣布全面革新「至尊理財」（SUPREME）品牌，以吸引新晉富裕及年輕財富管理客戶。

該行曾邀請目標客群進行市場調查，發現七成六人士透過數碼渠道購買投資產品或進行交易；七成四客戶期望可透過數碼理財分析工具，獲取參考投資組合；近八成客戶希望以較低入場門檻投資理財產品以達到財富增值。

因此，新的「至尊理財」品牌，會以數碼化理財方式，目標吸引流動資產逾10萬元的客戶，為他們提供低門檻的投資產品， 如基金認購金額由目前的最少1萬元下降至1,000元；月供股票計劃入場費則維持1,000元；銀行亦會為客戶提供數碼理財分析工具、財富管理平台，以及消費獎賞；至於其他的特別優惠，留待之後公布。

東亞銀行（0023）宣布全面革新「至尊理財」（SUPREME）品牌，以吸引新晉富裕及年輕財富管理客戶。（許世豪攝）

首四個月富裕客戶人數增幅達38%

東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，去年開始實行客戶分層管理策略，包括「SupremeGold」顯卓理財、「SUPREMEGOLD PRIVATE」顯卓私人理財，以及最新的「至尊理財」（SUPREME），為流動資產逾10萬至500萬元或以上的客戶提供服務。

她表示相關策略有成效，與去年同期比較，今年首四個月富裕客戶人數增幅達38%；資產管理規模（Assets Under Management，AUM）增長三成；保險銷售增幅達兩成九；投資及交易宗數有雙位數增長；新簽發信用卡增幅亦有六成。

至於今年首季，使用手機投資或保險交易的人數按年升51%；交易量增幅亦逾一倍；另外，數據顯示有約五成銀行客戶，以及八成信用卡新客，都是經由網上渠道吸納，黃妮妞稱，東亞將進一步提升數碼化服務，加強手機應用程式功能，期望新服務推出後，全年新客戶、AUM及非利息收入有雙位數增長；新簽發信用卡亦有中高雙位數增幅。

東亞於未來於三年將招聘200至300名有經驗的前線員工。（資料圖片）

未來於三年招聘最少200名前線人員

隨著銀行的一般服務走向數碼化，黃妮妞表示，分行將主要集中處理財富管理服務。隨住大灣區跨境理財通的開通，未來三年將招聘200至300名有經驗的前線員工，並增設約11間跨境理財中心，包括於香港國際機場的「航天城」開設中心，為高端跨境客戶提供服務，以增加非利息收入。

她表示，目前已招聘10至20%的人手，又指三年只是目標，她希望盡快完成招聘。未計及理財中心等，目前銀行有62間分行，黃妮妞稱，部分分行將會整合，亦會增設一至兩間「顯卓私人理財」（SUPREMEGOLD PRIVATE） 服務據點，因此分行有增有減，盡量維持現水平。

據銀行網頁，截至5月３日，東亞銀行在港有62間分行、51間顯卓理財中心和10間「i-理財」中心。

提供有薪假予已接種疫苗員工

提到東亞要與虛擬銀行競爭，她表示虛銀主要提供線上服務，銀行則線上、線下互相配合，亦有分行作支援。

至於金管局去信要求銀行業鼓勵員工盡快接種疫苗，她稱在政府為公務員提供打針假期前，銀行已為員工提供有薪假，每打一針放一天假，而打針及假期由員工彈性安排。