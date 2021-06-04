港股回穩靠A股　市場重燃收水憂慮　待今晚非農數據│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-04 10:07

市場等待今晚非農數據公布，恒指昨跌331點，報28966點，失守二萬九關，並回補了5月25日至26日的上升裂口，港股還看A股能否回穩，否則再考驗50天線（約28680點）支持。

今日外圍焦點較多，市場等待今晚非農數據公布，據《彭博》綜合預測，5月官方非農新增職位將達到65萬份。不過，市場先行重燃收水憂慮，昨晚有「小非農」之稱的ADP私人就業職位數據出色，美匯大升並重上90.5水平，美國10年債息亦重上1.6厘之上。

美國道指開市後一度跌最多265點，其後跌幅收窄，收市反覆回吐23點，報34577點。標指收市縮窄跌幅至約0.4%，報4192點。納指收市下跌1%，報13614點。

美國5月ADP私人就業職位按月新增97.8萬個，超預期的增65萬個，復甦以來最勁。（Getty）

美國5月ADP私人就業職位按月新增97.8萬個，超預期的增65萬個，復甦以來最勁。上周首次申領失業救濟人數有38.5萬人，低於預期的38.7萬人，續創疫情爆發以來最低，持續申領失業救濟人數為377.1萬人，高於預期的361.4萬人。

再者，聯儲局計劃沽售因疫情而買入的公司債，紐約儲行率先於下周一開始逐步減持公司債券ETF，而聯儲局將在今年夏天較後時間開始出售所持公司債券，並將在開始出售之前提供更多細節。不過，其後市場有傳美國總統拜登，可能企業稅定為15%，而非早前計劃上調至的28%，以換取共和黨支持基建方案，大市其後才收窄跌幅。

去年於香港上市的美團點評排第八。（路透社）

科技股弱勢反彈 周初已彈高不宜再追

納指昨跌1%，港股科技股恐受壓，科技股本是弱勢反彈，加上周初經已彈高，再反彈的力度不大，宜候回吐及合適時機才吸納。

市監總局昨日召開「共享消費」領域行政指導會，有美團 （3690） 在內的8個「共享消費」品牌經營主體參加。會議指，目前「共享消費」行業普遍存在定價規則不明確、明碼標價不規範等不當行為，要求企業增強合規意識，規範價格行為和競爭行為。 會上要求「共享消費」行業企業要對照相關法律法規認真整改，在收到行政指導書30日內提交整改報告。

是次應是就共享單車等消費領域而進行整改，並非主營外賣業務，相信是次整改報告對股價影響不大，惟股價周初已急彈，不宜進取進場。美團在5月初改變外賣配送收費規則，由原本的商戶抽佣率改為技術服務費和履約服務費，並細分為距離、下單價格、時段三個部分。

另外，拜登政府公布，禁止美國人投資於涉及軍方的中國企業禁令，名單擴展至包括59間企業，針對國防、相關物料、監控技術等行業，當中包括華為和中芯（0981）、中國鐵建（1186），以及三大電訊商中移動（0941）、中電信（0728）及聯通（0762）。上述公司和股份已不是首次被列入中美之爭之中，惟仍要留意對股價的影響，投資者宜先行避開。