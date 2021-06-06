美股尚有力　為2厘息抽iBond唔夠型? 　細說唔輸當贏真相｜鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-06-06 13:50

2021年的股市市況最大特色是，追逐高人氣資産很容易遭人家割韭菜 （淪為大戶的點心，又或者是成為大鱷的點心）。舉例說，今年1至2月份幾乎所有人都在談Cathie Wood、電動車股、新經濟股，結果是信契媽反而變成韭菜。之後大量傳媒、財演、KOLs走去吹Bitcoin等Cryptocurrencies，結果是Bitcoin亦隨住Elon Musk不斷發表彈弓手式言論不知不覺見頂回落。

貴為Crypto皇者的Bitcoin已由5月初的大約60,000美金水平，已回落至今日（5日）的36,000美金水平，累計跌幅達40%左右。那當然，不是叫人不好去炒賣，而是就算是炒都要炒得醒目。人人都在談論的東西往往要多加小心。

Bitcoin 昨日（5日）再度跌穿36,000美元水平。（資料圖片）

成韭菜的因： 思維上的框框 加上懶得去想

對於不少來自大中華區的投資者，他們近期所謂的炒美股，主要的思維都是離不開中概股（例如Nio、Futu、Tencent Music）、契媽股（包括Ark Innovation的基金）、Tesla等等。細心分析便不難發現這些所謂的美股，又或者是在美國上市的ETF其實都是華人圈子認識的東西。

又換過角度去看，很多人今年不斷炒賣上述資產，主要原因是不少中文傳媒、KOLs、財演幾乎日日幫你進行洗腦式的推介。自自然，有人便會深信炒賣在美上市的中概股便等同玩美股。

這種思維其實有點兒似去歐美旅行但幾乎10餐之中有至少5餐都是走去唐人街內的中餐館吃中菜。不是說外國唐人街的中餐館廚藝不行，而是一個人難得前往外國旅遊卻沒有把握了解人家的風土民情。這種思維絕對是「揾自己笨」。

不少中概股又或者是華人圈子內熱炒的美股，尤其是自從今年2月份以來已回落不少，但是不少真正的美股（尤其是舊經濟股份）卻以大漲小回的方式向上。只要一看道瓊工業平均指數便明白不少美國土生土長的舊經濟股份（一個例子是道指內的金融股）其實表現強勁。那當然，這些那麼好賺的外國股，人家又有沒有必要由英文翻譯至中文，再求你去買嗎？

阿里巴巴（NYSE：BABA、港交所：9988）創立於1999年，是一家提供電子商務線上交易平台的中國公司。2017年，阿里向美國證券交易委員會提交IPO上市；並於2019年11月，在港交所二次上市。（資料圖片）

作為華語系的投資者，在投資歐美股票之前，最好還是先學好英文吧。很多有用的行業資訊以至上市公司的季度業績數字，都是涉及英文的。

那當然，再神的外國機構投資者，在買入中概股以至港股也有可能成為韭菜。原因之一可能是他們也是因為股票的名氣而買入一些股份，卻沒有了解到在中國大陸相關的政策風險。一個例子便是阿里巴巴（9988）。尤其是自從去年11月螞蟻集團（Ant Group）上市活動臨門一腳被取消之後，貴為ATMXJ的阿里巴巴最先見頂回落。時不是會聽到有人覺得便宜了便買貨。有契媽之稱的Cathie Wood，甚至是股神Warren Buffett的伙伴Charlie Munger也是BABA的喜好者。

而事實上，阿里巴巴的問題可以是很大。反壟斷罰款未必是最難搞的問題。FinTech業務所涉的監管問題是不小的，而且某程度上有可能令權力核心不太安心。至於阿里巴巴的靈魂人物馬雲近高調發表的「996」言論，在今天中國大陸年青人開始認同的「躺平主義」，其實部份也是在反抗類似996式的鼓吹「內卷化」言論。

抽iBond唔會輸 但亦未必會羸

至於近期很多人提到的「抽iBond」 （即iBond 2021），從底線去看至少每年都有2厘息。由於香港政府的違約風險偏低，因此iBond屬穩陣型投資。

只不過，如果是買iBond為了抗通脹，那麼要達到這個目的iBond就未必很有效。本欄之前亦談論過，iBond所謂對沖通脹的機制是如果本港CPI水平高過2%，那麼iBond 2021的回報率才有可能較高（以至做到抗通脹的效果）。

然而，中港兩地未來幾季的CPI（消費者物價指數）有可能低過PPI（生產者物價指數）, 因此本地的CPI能否真正可以反映真正的通脹情況，這個見仁見智吧。美國4月份CPI通脹率升至4.2%水平，但是中國大陸和香港的CPI通脹率分別是0.9%以及0.7%。同月，中國的PPI通脹率高達6.8%水平，與美國的6.2%水平相若。

尤其是自今年5月中以來，多了財演以至散戶在談論到資源股可以抗通脹。然而，很多人有可能成為韭菜。就舉鞍鋼（0347）為例，本身上游鐵礦石資源就是不足夠。因此一旦內地實施鋼材限價但是入口鐵礦石價格仍然高企投資者就「GG」（玩完）。

中國鐵礦石品位相對較低，需要大量進口以滿足鋼鐵生產需求。（視覺中國）

至於投資商品相關股份能否抗通脹? 答案是肯定的。只不過，條件是閣下要玩得醒。近期Michael Burry的投資組合變動有一些涉及抗通脹的股份。有人會問Michael Burry是誰? 此君乃是在2008年成功沽空美國次按相關工具而賺了一大筆的仁兄。大賣空（The Big Short）電影內主角的原型人物便是Michael Burry。

那當然，大多數中文傳媒的Focus只是Michael Burry沽空Tesla的部位。都是一句，先學好英文才好走去玩美股吧........

「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師