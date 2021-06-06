騰訊副總裁「豬食論」掀罵戰 　字節跳動以34頁長文反擊

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 12:24

騰訊 （0700） 與抖音母企字節跳動兩大互聯網巨頭掀起罵戰，騰訊副總裁孫忠懷於第九屆中國網絡視聽大會上，批評部分低俗短視頻內容拉低用戶心智，更形容「喜歡豬食看到的就全是豬食」。「短視頻豬食論」一出，字節跳動副總裁李亮回即公開回應，稱「騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業」。

6月3日，在第九屆中國網絡視聽大會「網絡視聽產業峰會」上，騰訊公司副總裁、騰訊在線視頻執行長孫忠懷表示，不少以低俗博取關注的短視頻內容廣泛傳播，消耗用戶的大量時間，並在洗腦式的簡單重複中、潛移默化地衝擊用戶觀念、拉低用戶心智，尤其對心理尚未成熟的青少年造成嚴重不良影響，短視頻內容低俗化的隱患已然凸顯。

騰訊副總裁孫忠懷的「豬食論」，掀起騰訊、字節跳動的罵戰。（VCG）

孫忠懷指出，現在短視頻平台的個性推薦實在太強大，用戶喜歡「豬食」看到的就全是「豬食」。此言論一出即引起軒然大波，孫忠懷的批評雖然沒有指名道姓，但指向性頗為明顯。

而最先作出反應的是字節跳動，其副總裁李亮回應稱，「這位高管（孫忠懷）可能並不知道，號稱已經擁有數億用戶的微信視頻號，是目前唯一一家沒有按要求上線未成年模式的短視頻平台」，又指騰訊自己大力發展短視頻同時，一直在攻擊短視頻行業。

6月4日，字節跳動在社交平台再發布《字節跳動遭遇騰訊屏蔽和封禁大事記（2018-2021）》，以34頁長文反撃，按時間線，列舉近3年騰訊對旗下產品的屏蔽和封禁行為，稱遭遇騰訊封禁逾3年，令每天4900萬人次分享抖音受阻。

字節跳動在文章中表示，騰訊某高管在公開場合污名化短視頻行業，認為短視頻平台給用戶餵豬食，稱大量短視頻「拉低用戶心智」，「非常反智低俗」，此番「豬食論」是極其傲慢且不公允的。

至於騰訊尚未回應字節跳動相關指控。