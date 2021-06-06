拜登擴大「禁投令」名單　限制華企進入國際債券市場

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-06 14:32

美國總統拜登於當地時間上周四（3日）修訂一項由特朗普時期訂立的行政命令，禁止美國人投資涉及軍方的中國企業，禁令名單大幅由44間企業增至59間。黑名單内受影響的港股包括中芯國際（0981）、中國交通建設 （1800）、中國鐵建（1186）、中船防務 （0317）、南京熊貓 （0553）、中海油（0883）母公司中國海洋石油集團、以及三大電訊商包括中移動（0941）、中國電信（0728）及中國聯通（0762）等。有關禁令會有60天寬限期，並在美國東岸時間8月2日零時1分正式生效。

美元債券市場或成美、中角力新戰場

據《南華早報》報道，在拜登擴大制裁中國企業的名單當中，華為的美元債券發行商普瑞榮（Proven Glory Capital Ltd）和榮譽（Proven Honor Capital Ltd）均在列，分析師認為，美元債券市場可能是美、中角力的新戰場，估計涉及總值600億美元的債券。

報道指，在美國新增的11家制裁實體中，Proven Glory及Proven Honor是華為的兩家美元債券發行人。據2020年11月在港交所提交的文件，華為創辦人任正非的女兒孟晚舟是該兩家基金的董事。

報道又指，華為尚有4筆未償付的美元債券，總面值為45億美元。該批債券由Proven Glory及Proven Honor發行，票面利率介乎3.25%至4.125%，分別於2022年至2027年到期。據華為文件，截至2019年底，華為的離岸債券由大型海外金融公司持有，包括貝萊德及安盛管理的基金。

限制中國軍工企業進入國際債券市場

華盛頓風險評估公司RWR的分析師Claire Chu表示，美國政府愈來愈趨向利用資本市場制裁中國，美元債券市場可能會被華盛頓選為下一個戰場。目前尚未清楚美國政府是否計劃以股權和債務融資等工具，對中企進行制裁，但限制中國軍工企業進入國際債券市場能阻斷中企為軍事建設提供資金的能力。

此外，據摩根大通報告指出，美國政府限制美國投資者投資大陸企業，恐將對價值高達600億美元的債券產生影響；除華為以外，至少約10家被列入黑名單的中資企業透過子公司發行美元債券，其中包括中芯國際和中國航空工業集團。