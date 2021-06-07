科濟藥業（2171）今招股1.6萬入場　專研CAR-T治實體瘤｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-07 09:00

科濟藥業（2171）今日起招股，全球發售9,474.7萬股，香港公開發售佔一成，招股價介乎29.6元至32.8元。一手500股，入場費16565元。今日起至周四接受認購，下周五（18日）正式掛牌。高盛及瑞銀為聯席保薦人。

科濟藥業主要業務是專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。以內部開發新技術以及擁有全球權益的產品管線，解決CAR-T細胞療法的重大挑戰，比如提高安全性，提高治療實體瘤的療效和降低治療成本。

由於科濟藥業目前並沒有獲批准商業化銷售的產品，以及尚未從產品銷售產生任何收益。截至2019年及2020年12月底止年度，經營虧損分別錄得為2.27億元（人民幣．下同）及3.27億元，幾乎全部經營虧損乃由研發開支及行政開支所致。

科濟藥業專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。（科濟藥業官網）

目前科濟藥業產品管線包含11種藥物，當中唯一核心候選產品、專門針對多發性骨髓瘤的CT053，處於最成熟的階段，預期於2021年第三季度前就啟動該II期臨床試驗獲得美國FDA批准。

該公司引入9名基石投資者，包括LAV、新華資本、CloudAlpha、睿遠、WT、廣發基金、Dymon Asia等，合共認購2.3億美元（約17.8億港元）。按招股價上計，不計超額配股權，將認購本次發售股份的57.44%。

科濟藥業是次募集資金的30%將用於開發產品BCMA CAR-T（CT053）提供資金；31%將為持續及規劃研發其他管線候選產品提供資金；20%將用於開發全面的製造及商業化能力；10%將用於繼續升級CAR-T技術及為早期研發活動提供資金。

另外，CAR-T療法費用昂貴，據弗若斯特沙利文的資料，在美國此類療法的平均治療成本總額為150萬美元，而直接成本是每名患者每次治療40萬美元。