經濟學家：中長期看人民幣匯率面臨多重貶值壓力

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-07 12:23

《中國證券報》發文《人民幣匯率急升不可持續 當前貶值壓力逐漸顯現》指出，近期人民幣匯率連續多日回調，人民幣匯率單邊升值預期正趨於減弱。多位專家表示，短期看，人民幣匯率料將繼續雙向浮動；中長期看，人民幣匯率面臨多重貶值壓力。

《人民幣匯率急升不可持續 當前貶值壓力逐漸顯現》一文稱，對於此輪人民幣的強勢表現，中金公司固收陳健恆團隊近日發佈研究報告認為，更多是基本面的推動以及信息擾動助推市場做多熱情導致，而非中國央行有意為之。

回溯來看，此輪人民幣的強勢主要受四個因素推動。報告分析，一是美國第二輪財政刺激下，美元流動性再次開閘；二是東南亞新冠肺炎（COVID-19）疫情反覆帶動全球貿易對中國出口依賴度提升，進而推升貿易順差；三是中國股債在內的資本市場相對價值凸顯，資本項下的淨流入也在攀升；四是受中國央行金融研究所所長周誠君和上海總部調查研究部主任呂進中關於人民幣升值的言論擾動影響，市場猜測是否出自央行授意，助推了追捧人民幣熱情。

對於投資者關注的人民幣匯率後續走勢，陳健恆團隊發佈的報告認為，進一步大幅升值的空間不大，反而可能面臨諸多貶值壓力。短期而言，人民幣匯率大概率不改雙向波動的特徵，大幅升值和大幅貶值的概率都不高，更有可能温和小幅貶值，重回此前的波動區間。對標美元看，人民幣短期內可能重回6.4至6.6區間震盪；參考一籃子貨幣而言，人民幣匯率指數則可能回落至96至98區間內波動。

中長期看，報告認為，全球疫情終將受控，中國持續的高貿易順差不可持續。更重要的是，美國基本面和金融市場的變化已經開始引起美聯儲（Fed）的關注，近期已經有多位美聯儲官員表態可以開始考慮縮減購債計劃。參考2013年的經驗，不排除6月的議息會議上美聯儲改變口風，開始考慮Taper（逐漸收緊貨幣政策）。一旦美聯儲表態打算開始收緊貨幣政策，那麼資金很有可能從新興市場大幅回流美國。

同時，中美之間潛在經濟增速差距會縮窄，在穩健的財政政策下，中國利率債的供給壓力也會遠低於美國，更重要的是中美貨幣政策節奏已經存在明顯差異，中國狹義流動性已提前於歐美央行進行了收緊，中美之間利率走勢很有可能重現2018年，表現為美債利率抬升和中國利率回落。

報告指出，「按照我們此前的預測，假設年底10年期美國國債利率升至2%甚至更高，而10年期中國國債利率回落至3%之下，中美之間的利差將會壓縮至不足100基點，中美之間的利率表現逆向而行，將持續壓制人民幣匯率表現。」