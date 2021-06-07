滙豐王冬勝榮休　廖宜建及Surendra Rosha接任亞太區聯席行政總裁

撰文： 黃捷 最後更新日期： 2021-06-07 12:51

滙豐﹙0005﹚宣布，委任廖宜建及Surendra Rosha為滙豐亞太區聯席行政總裁，接替正式榮休的王冬勝，以上安排由今天﹙7日﹚起生效。獲此委任前，兩人分別任職滙豐亞太區環球銀行業務主管和滙豐印度行政總裁。

廖宜建及Surendra Rosha同時晉升為集團執行董事，並加入香港上海滙豐銀行有限公司的董事會，出任執行董事。兩人將常駐香港，直接向滙豐集團行政總裁祈耀年（Noel Quinn）匯報，以及成為集團執行委員會成員。此後，兩人將共同管理滙豐亞太區業務實體，而區內各市場亦會由兩人共同主理。

廖宜建及Surendra Rosha﹙圖﹚接任滙豐亞太區聯席行政總裁一職。﹙資料圖片﹚

廖宜建﹙圖﹚及Surendra Rosha接任滙豐亞太區聯席行政總裁一職。﹙資料圖片﹚

王冬勝轉任主席及CEO顧問

至於王冬勝則獲委任為香港上海滙豐銀行有限公司非執行主席，接替退任滙豐控股非執行董事的查史美倫。同時，他將擔任滙豐集團主席杜嘉祺（Mark Tucker）和集團行政總裁祈耀年的顧問。

滙豐集團行政總裁祈耀年表示，歡迎廖宜建及Rosha加入集團執行委員會。兩人在領導滙豐亞太區發展上，不但累積豐富經驗，而且熟悉銀行和客戶群，是推動滙豐進一步在區內發展的最佳人選。滙豐將於未來五年投資60億美元加強亞洲布局，而隨著滙豐的亞洲增長策略推進至下一階段，兩位聯席行政總裁將扮演重要領導角色，帶領滙豐鞏固其在這個全球最具活力地區，廣泛且多元化的業務網絡。

另外，王冬勝任職亞太區行政總裁11年，祈耀年稱，他多年來對滙豐貢獻斐然，今後會以香港上海滙豐銀行有限公司非執行主席的身分，繼續為集團建言獻策。