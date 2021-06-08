金管局公布金融科技2025策略　涉五大範疇　研本地零售數碼貨幣

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-08 16:54

金管局公布「金融科技2025」策略，推動香港金融科技發展。金管局總裁余偉文指出，該策略旨在鼓勵金融業界於2025年前全面應用金融科技，提供合理﹑高效的金融服務，惠及香港市民及整體經濟，當中包括加深央行數碼貨幣研究，稍後會開始研究本地零售數碼貨幣，探討其用例﹑優點及相關風險。

金管局指出，五大範疇包括全面推展銀行數碼化﹑加深央行數碼貨幣研究﹑發揮數據基建潛能﹑擴展金融科技人才庫，及善用資源政策支持發展。金管局會適時公布「金融科技2025」策略下有關措施的更多細節。

余偉文指出，在後疫情時代，金融科技成為金融業增長引擎。（資料圖片）

余偉文﹕金融科技成行業增長引擎

余偉文指出金管局深信，後疫情時代，金融科技將會是金融業增長的主要引擎，而現時正是最佳時刻，加大發展金融科技的力度，充分把握這些機遇。「金融科技 2025」正好闡明了金管局的發展願景。他謹促請所有持份者與金管局攜手，共同將香港金融科技生態推至另一高峰。

他指出本地零售港元數碼化 的研究，會先由技術層面去分析，預料12個月後有結果。推出數碼港元與否，除技術層面外，亦有其他問題要考慮，例如法律問題，如何在市民私穩及反洗黑錢的工作上取得平衡；另外究竟有沒有適當應用場景使用，他舉例，目前轉數快，數碼支付已經好快，「係咪有場境用到呢？」

他強調，目前未有定論，先做好技術研究，但會以開放態度，先做好準備，待有需要推行時不用由頭做起。

至於會否影響現時發鈔行的發鈔安排，余偉文再重申，目前是初步技術研究，一旦推行時，國際間有不同的建議，會於落實推行時再研究。

金管局公布金融科技2025策略，涉及五大範疇。（資料圖片）

1. 全面推展銀行數碼化

2017年公布的「智慧銀行」新紀元策略，為金融科技應用建立穩固基礎，金管局會繼續支持銀行在業務運作流程中全方位應用金融科技。為此，金管局會推出金融科技應用評估，檢視銀行現時及未來數年内採用金融科技的情況，找出未被廣泛採納而需要金管局提供協助的金融科技業務領域或具體科技類別。金管局會繼續發布更多監管指引，便利銀行採用創新科技，並會身體力行，透過先進科技將銀行監管過程數碼化。

2. 加深央行數碼貨幣研究

金管局會深入研究，為香港在發行批發及零售層面央行數碼貨幣，加強準備。除繼續致力研究批發層面的央行數碼貨幣外，金管局正與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心合作，研究零售層面的央行數碼貨幣，稍後亦會開始研究本地零售港元數碼貨幣（e-HKD），以探討其用例、優點及相關風險。金管局亦會繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港進行技術測試，為本港和內地居民提供便捷的跨境支付服務。

3. 發揮數據基建潛能

為充分發揮新世代香港銀行業的潛力，金管局會率先提升香港現有的數據基建，並建立新基建，包括「商業數據通」、企業版「智方便」和「區塊鏈共用信貸資料平台」，在取得數據所有者同意的前提下，促進數據共享。

4. 擴展金融科技人才庫

為增加金融科技人才供應，金管局計劃與多個策略夥伴合作，推出多項措施，培育更多學生和銀行從業員成爲全面的金融科技專才。措施包括制定金融科技培訓課程及資歷架構，以及推動業界和學術界的合作項目，例如「金融科技先鋒聯網」計劃，該計劃會於今年9月試點推出，為研究生提供實習機會，參與銀行的金融科技項目，研究聯盟式學習及其他人工智能技術。

5. 善用資源政策支持發展

金管局將會聯同業界各主要持份者成立「金融科技跨界別協調小組」，制定有利政策，支持香港金融科技生態發展。此外，金管局會繼續籌備「香港增長組合」，以鞏固香港作爲金融、商貿和創科中心的地位。金管局亦會提升「金融科技監管沙盒」，探討為合資格金融科技項目提供資助的可行性，並正就此與創新科技署商討。