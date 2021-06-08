金管局研數碼港元　憂私隱可續用現金　稱虛擬貨幣不備貨幣特性

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-08 19:36

金管局公布「金融科技2025」策略，推動香港金融科技發展，其中一項重點工作是研究發行數碼港元（e-HKD）可行性，估計12個月左右會提出初步建議。

金管局總裁余偉文稱，已成立跨部門工作小組研究，仍在技術研究階段，會就應用場景、消費需求、私隱保障、反洗錢要求，以及系統安全等政策或法律問題上，持開放態度探討，重申暫時未有定案。

余偉文稱，已成立跨部門工作小組研究數碼港元（e-HKD）可行性，（盧翊鉻攝）

副總裁李達志就表示，過去局方就貿易批發等層面研究數碼港元，科技發展下認為現時是進一步研究於零售層面上應用數碼港元。對於有市民或擔心數碼港元侵犯個人私隱，他指出，收集多少數據涉及系統設計問題，數碼港元所涉及的應用越少，收集的數據就會少一點，強調局方只是提供選擇，市民可選擇其他支付方法，包括現金。

研究透過轉數快為數碼人民幣錢包增值

推行數碼港元時，有沒有需要配合數碼人民幣的推出？他就指兩個屬不同貨幣系統，不需要同步。至於會否影響現時發鈔行的發鈔安排，余偉文再重申，目前是初步技術研究，一旦推行時，國際間有不同的建議，會於落實推行時再研究，李達志就補充，其中一個方式是數碼港元由局方「製造」，再交由銀行發行。

問到電子貨幣的推出，會否與聯繫匯率改動有關，李達志表示「無關係，不會研究」，稱電子港元亦要用聯繫匯率去支持。

另外，金管局表示，正與人民銀行商討下一階段的技術測試，包括引入更多香港銀行參質測試及透過轉數快為數碼人民幣錢包增值。李達志指人行正就數碼人民幣進行研究，所有細節交由人民銀行落實公布。

李達志認為，虛擬貨幣不具備貨幣的特質，（盧翊鉻攝）

金管局：虛擬貨幣不具備貨幣特質

近年不少人都投資「虛擬貨幣」，被問到金管局為何不將虛擬貨幣納入「金融科技2025」策略，李達志指，局方認為虛擬貨幣不具備貨幣特性，認為虛擬貨幣與央行發行的貨幣完全不同，目前虛擬貨幣只是市場用作投資或投機。

助理總裁陳景宏補充，會繼續留意市場，若果銀行在投資或處理虛擬資產時，可管理市場與交易對手風險，以及反洗黑錢等法律問題，局方持開放態度，可經營相關業務。

另外，金管局將要求香港銀行於今年第四季，提交應用金融科技的三年計劃，以評估香港銀行現時及未來數年內採用金融科技的情況，預計明年上半年發表結果；另外亦會於下半年發布「合規科技應用實務指引」及成立「合規科技資訊平台」；另外，金管局亦會推出「商業數據通」及企業版「智方便」，以加強數據基建。