美俄會談前貨幣市場風雲漸起　增人民幣去美元化成焦點｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-06-08 19:43

美俄元首將於下周三（16日）假瑞士日內瓦進行首腦會面。通常兩國元首會面前，都會製造良好及友好的氣氛，為對話鋪路。不過，俄羅斯在會面之前，卻反其道而行，揚言加快去美元化，更訂出限期，要在一個月內，將該國逾千億元貨幣基金中的美元佔比，一下子降至零，並將歐元及人民幣的佔比提高。專家指出，現時觀察外匯貨幣市場的走勢，暫時未察覺美匯有太大波動，反映投資者未敢完全相信俄國的言論。不過，若下周美俄會談後，俄國真的言出必行，勢令美匯受壓。

圖為2011年3月10日，美國時任副總統拜登和俄羅斯總統普京於莫斯科會晤。（AP）

倘俄羅斯言出必行 需拋售逾650億美元資產

俄羅斯一直受到美國指控干預總統選舉，而面臨各種制裁，因而該國多年來致力減少對美元的依賴。俄羅斯去美元化的進展加快，主要是上周俄羅斯財政部長宣佈，將在一個月內，徹底減低該國的主權財富基金中的美元份額至零，同時英鎊減持到5%，日元保持5%。反之，歐元佔比將增長至40%，人民幣增長到30%，黃金佔比20%。

俄羅斯財政部長西盧安諾夫指出，不僅俄羅斯在去美元化，許多國家也在做類似的事情，因為這些國家開始對主要外匯儲備貨幣的可靠性感到擔憂。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，美匯指數未有太大變動，仍徘徊在90水平，反映市場視俄國的言論，意在爭取政治籌碼。（張浩維攝）

據俄國披露，俄羅斯主權財富基金的規模為1,860億美元，佔俄國GDP的12%。當中約有35%是美元資產。倘若俄國真的要將此份額降至零，意味俄國需要拋售650多億美元資產。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時指出，俄國的舉動，對美元而言的確是一大利淡消息，外匯交易員都關注都美匯的影響。觀察現時貨幣市場的走勢，美匯指數未有太大變動，仍舊徘徊在90水平，反映市場未敢完全相信俄國的言論，反而視之為俄國在與美國元首會面前，要爭取政治籌碼，也是向新任美國總統的一個下馬威。

俄國增持貨幣中 人民幣份額提升最多

同時，俄羅斯將歐元及人民幣的佔比，分別提升至40%及30%，亦是一個巧妙的安排。翻查資料，俄羅斯聯邦財政部宣布，將人民幣和日圓納入國家財富基金，其中，人民幣的佔比為15%。

因此，現時俄羅斯是計劃將人民幣的佔比，提高一倍，由15%增至30%；至於歐元的比例則維持在40%，和之前央行披露的比率大致相近。數字可以反映，今次俄國要改變其外匯比例，拋售美元，增持最多將是人民幣。

今次俄國要改變其基金外匯比例，增持最多將是人民幣。（視覺中國）

這個變動，背後的動力，在於中俄兩國的經貿關係近五年急速發展。早於2014、2015年盧布危機的時候，中國和俄羅斯已經積極深化貨幣合作，在2014年中俄簽訂為期三年，價值1,500億元人民幣的貨幣互換協議，為當時因烏克蘭問題，受歐美制裁的俄羅斯，提供了外匯流動性。

其後在2018至2020年，中國與俄羅斯貿易總額，連續三年突破1,000億美元。截止今年4月，中俄雙邊貿易額為402.1億美元，與2019年同期相比增長21.2%。至今年首季，俄羅斯外長拉夫羅夫與國務委員兼外長王毅在杭州灕江會面，亦再次重申加強在經貿方面合作。

中俄貿易增速在中國主要貿易夥伴中位列第一，中國繼續保持俄羅斯第一大貿易夥伴國的地位，正是這個貿易快速增長的原因，令到俄羅斯有意大幅提高所持的人民幣佔比。

俄羅斯增持其他非美貨幣，加強去美元化，未來將逐步動搖美元在國際支付的一哥地位。現時歐元和美元，在全球的支付地位，實屬叮噹馬頭。據環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）公布最新國際支付排名，4月美元、歐元分別以39.77%、36.32%的佔比，位居全球前二地位。

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，人民幣將以超過大多數人預期的速度，迅速晉升為全球儲備貨幣

橋水基金創辦人看好人民幣崛起較預期快

溫灼培亦點出，美元在全球支付比例下跌，是未來的大趨勢，原因在於各國積極推動減碳及新能源政策，特別是新能源汽車的使用正以倍數增加，將動搖石油美元的傳統貨幣地位。同時，看好人民幣在未來的國際支付範疇上，會擔任日益重要的角色。

IMF的數據顯示，截至2021年，全球央行儲備中僅有2%為人民幣形式持有，比美元、歐元、日圓和英鎊低，而美元的比重逼近60%，穩坐全球準備貨幣霸主寶座。

不過，上周全球最大避險基金橋水基金創辦人達里奧（Ray Dalio）表示，人民幣將以超過大多數人預期的速度，迅速晉升為全球儲備貨幣。據CNBC報道，達里奧在受訪時表示，在未來五到十年間，人民幣佔全球外匯存底的比率將升至約10至15%，人民幣的崛起速度，將比大多數人預期得更快。