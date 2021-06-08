人民銀行推進跨境人民幣支付標準化　企業跨境支付利器來了

撰文： 朱冠美 最後更新日期： 2021-06-08 22:48

格隆匯6月8日報道，今日（6月8日）自跨境銀行間支付清算有限責任公司（CIPS）獲悉，截至5月31日，企業通過CIPS標準收發器辦理的業務已覆蓋中國香港、台灣、泰國、南非、澳洲、新西蘭等6個地區和國家，通過跨境清算公司的網絡，近期內將可覆蓋全球主要經濟體。

CIPS標準收發器企業版於今年5月17日上線，是CIPS系統提升體驗和服務的創新工具。通過CIPS標準收發器，企業可在客户端一鍵發送跨境收付款業務，打通上下游鏈路，實現跨境人民幣業務一體化處理，大大提升跨境支付效率，便利跨境貿易和投融資結算。

6月1日，中國人民銀行辦公廳發佈《關於開展跨境人民幣支付領域金融數據交換標準應用試點的通知》。據悉，這一試點工作旨在便利銀行類機構和進出口企業實施跨境收付，快捷服務企業融入全球資金通匯主渠道。

業內人士稱，CIPS標準收發器是為跨境人民幣業務場景量身定做的電子指令及信息傳輸工具。該產品支持全球法人識別碼，服務於銀行與企業之間的業務處理，全面提升支付效率，降低銀行及企業業務處理成本。

據首批上線標準收發器企業版的海爾財務公司介紹，上線標準收發器克服了流程長、時效低、資金節點狀態不透明的缺點，支付效率提升了50%，手續費降低約70%，實現了降本增效。

上汽財務表示，CIPS標準收發器具有一點接入、集中對賬、支付追蹤等多項功能。通過對跨境支付指令的標準化，可以避免財務公司與合作銀行的好倉對接，對賬務信息實行全面、實時的透視化管理。通過加載可選的支付追蹤功能，財務公司不僅能夠實時掌握支付進度，瞭解各個環節出現的費用，進一步還能實現頭寸的預管理，全面提升跨境人民幣收付的業務處理效率。