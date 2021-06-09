眾安推出ZA One「新股易」　專家一條龍「打新」　入場費3萬蚊

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-06-09 16:09

眾安國際宣布推出全新綜合金融品牌ZA One，包括旗艦全權委託賬戶服務「新股易」，專門為用戶捕捉港股首日掛牌升勢，從揀股、認購、到賣出都由專家打理。

新股易由ZA One創始合作夥伴、百仕達控股（1168）旗下安安投資管理AA Invest 提供投資服務。安安投資管理受香港證監會監管，並持有證監會頒發的 1、4 及 9 號牌照。

眾安國際指，新股易是由專家悉心打理的一條龍服務，投資團隊以研究和量化模型為基礎，為用戶嚴選優質新股，並在上市後適時賣出。另外，每個賬戶均由專家獨立操作，投資金額固定為30,000元。除此之外，新股易除了免平台費，用戶毋須就任何未中籤的新股支付手續費。

收費方面，管理費為每月8.8元；另外每年收取淨利潤20%作為表現費；對於每個成功的IPO申請，收取IPO總值的1%作為經紀費。

眾安國際稱，推出「新股易」目前有三重優惠，包括首1,000名參與新股易的用戶可享終身免管理費；新股易用戶憑專屬邀請碼邀請好友成功開戶並加入新股易，推薦人可獲100元現金回贈，被推薦人可獲200元現金回贈；用戶連續參與新股易滿三年，可獲高達1,000元現金回贈。