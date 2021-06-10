中美角力延續　港股力守28600　聚焦美國通脹數據│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-10 09:44

市場聚焦美國通脹數據，港股連跌6日兼成交淡靜，昨跌38點，報28742點，力守28600關支持。中美角力延續，對大市氣氛再有打壓，還看A股能否上企3600關，方可提振港股。

美國繼續出招打壓中國科企，繼周二（8日）美國國會參議院通過規模約2,500億美元（約1.95萬億港元）的《美國創新與競爭法案》，加強美國科技及技術研發，包括半導體生產，以應對中國在科技領域的競爭。而中國全國人大外事委員會並聲明，斥法案干涉中國內政，促美停止推進議案。

中美雙方花了近兩年時間才得出第一階段協議，可謂得來不易。惟在拜登上場後，中美角力未完。

中美角力延續

同時，據《華爾街日報》報道，美國總統拜登撤銷前總統特朗普針對中國的TikTok和微信（WeChat）應用程式的禁令，並簽署一項新行政命令，要求對外國對手管轄的應用程式進行安全審查，惟旨在澄清有關損害美國人敏感數據的標準，仍會加緊審查其他可能對美國人數據構成風險的外國企業，即意味從打擊中方大型科企，轉至擴大針對範圍。這令弱勢的科技股百上加斤，騰訊（0700）昨力守600關，可留意事態發展和股價表現。

然而，繼國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琦和美國財政部長耶倫進行對話後，據新華社報道，6月10日，中國商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換了意見。

據《華爾街日報》報道，美國總統拜登撤銷前總統特朗普針對中國的TikTok和微信（WeChat）應用程式的禁令。

至於手機設備股舜宇（2382）5月手機鏡頭出貨量按年增2%至9,941萬件，手機攝像模組出貨量為5538.5萬件，按年升16%，車載鏡頭出貨量為661.4萬件，按年升1.6倍。舜宇昨升0.8%報194.1元，處大型區間波動。丘鈦（1478）5月攝像頭模組銷量按月減少10.6%，按年增長12.1%。丘鈦昨跌0.3%，報12.64元，股價呈一浪低於一浪的走勢，未宜進場撈底。

美國5月CPI料升4.7%

市場關注今晚出爐的美國5月份消費物價指數（CPI），據彭博綜合預估為按年升4.7%。美國10年債息自5月7日以來首次跌穿1.5厘水平，現處至1.48厘水平。投資者宜留意通脹升溫的風險，惟從債息走勢未見市場再度認為通脹升溫，或意味通脹上升屬短期和暫時。

美股昨日反覆向下，道指跌0.4%，報34447點，納指跌0.1%，報13911點，標普500指數跌0.2%，報4219，昨曾最高見4237點，距離5月7日的4238僅1點之遙。