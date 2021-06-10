HKTVmall母企｜王維基﹕港視絕無意退出香港網購市場

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-06-10 15:09

香港電視（1137）副主席兼行政總裁王維基指出，在過去6﹑7年，公司為主要網購商場營運者，未來7年轉型至科技推動者，淡化網購商場營運角色（play down operator role）。他又指出港視為其他有意發展網購平台的營運商提供技術支援，去與亞馬遜等電商平台競爭。

有報道指出，王維基其後在社交平台解釋，有關說法並非指出HKTVmall退出市場，強調公司「絕對無意退出香港網購市場」，而是提出香港需要引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。

公司亦指出，王維基於今早出席一個論壇致辭表示，集團將電子商貿營辦商轉型至科技推動者，在香港引入更多競爭，協助建立更多有規模的網購平台，令香港消費者有更多選擇。集團會拓展科技推動者的業務範圍，但絕對無意退出本地的網購平台。

今早王維基在一個論壇上致詞時指出，公司正計劃轉至科技推動者，為其他有意搭建網上購物商場營運商，提供技術支援。

他又指出公司將與時裝零售商I.T合作，支援對方建立一個全新網上購物商場，預料在今年9至10月啟用。港視旗下4,000個零售商可自行選擇是否參與，讓產品在兩個平台上架。惟零售商有可能被收取不同佣金費用。

他又指出港視正物色多1至2個合作夥伴，預料至明年時計及HKTVmall，共有4個網上商場。

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