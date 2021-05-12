新對手進場掀競爭　HKTVmall CEO周慧晶明言生意未見受影響

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-12 17:47

本港電商市場發展方興未艾，由有橋王之稱王維基出任行政總裁的香港電視（1137）旗下HKTVmall，已逐步建立其在香港電商龍頭地位。可是天貓香港及foodpanda近日亦進軍該市場，外界關注在中外對手夾擊下，HKTVmall如何應戰。HKTVmall行政總裁周慧晶今日出席活動時指出，現階段公司生意未見受影響；又指出在港紮根多年，具本土特色，最新推出的「極速送」服務，其送貨服務時間可較現時宣稱的一小時為短。

周慧晶認為HKTVmall紮根香港多年，以服務全港市民為本，具有的本土特色，「不是每間外來企業在名字後面加香港兩字」都可以做到，且現階段未見公司生意受到影響。她又指，本港3月網購佔整體銷售7.7%，對比中國、韓國等市場20%低，網購市場遠未到飽和階段。

對於早前foodpanda推類似服務，標榜最快20分鐘送到，周慧晶強調，「HKTV極速送」是最多一小時送到，但「最快都可以再快啲」，又指產品種類都很重要，而且HKTVmall目標打造電子生態圈。

HKTVmall行政總裁周慧晶表示，「HKTV極速送」目標是於本年底拓展至覆蓋6,000個零售店。（黃文琪攝影）

推極速送服務

今日（12日）HKTVmall將推出一小時送貨服務「HKTV極速送」，向O2O門市兩公里內的用戶提供最快一小時的送貨服務，推廣期間用戶可獲50元電子券。

用戶可透過「HKTV極速送」，於送貨地址2公里內的商店選購產品，從HKTVmall首頁找到程式入口，開啟後新增地址，程式會自動顯示附近商店，今日起至5月23日，客戶於該程式的首張訂單滿200元，可獲50元Mall Dollar回贈。

除了一小時送貨選擇，用戶亦可預購當天派送的訂單，指定送貨時間，購物滿200元或以上運費為10元，訂購少於200元運費為20元，每張單最低消費為50元，值得注意的是每張訂單只可購買同一商店內的產品。

冀年底時極速送可增至6000個零售點

「HKTV極速送」服務覆蓋現有的70間O2O門店，並於本年底增至100間門店，現時已有超過800個零售點加盟，並與4,200個零售商及供應商合作，產品範疇包括寵物用品、母嬰用品、電器等，甚至與第三方送貨平台Zeek合作，提供餐外賣送遞服務。

她指出「HKTV極速送」目標是於本年底拓展至覆蓋6,000個零售點，未來亦考慮擴大現有門店規模，聘請更多人手，以領先的客戶基礎及市場經驗，完善本港數碼生態圈的發展。