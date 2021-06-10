金發局：金融機構網絡安全應變能力參差　應制訂安全網絡路線圖

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-06-10 18:25

香港金融發展局發表《香港金融服務業的網絡安全策略》報告，闡述網絡攻擊如何影響金融服務業、評估行業應對網絡風險的能力，並就加強行業的網絡空間安全框架提出建議。

報告指，香港近年已成為區內網絡攻擊的主要目標，但香港各金融機構的應變能力水平參差。報告引述金發局與本地資深網絡安全從業人員的討論結果，相關人士一致認為香港金融業的應變能力高於其他行業。

但金融業當中，各個機構的應變能力亦不盡相同，大型機構有能力增撥資源提升網絡安全基建，而小型機構只能守成。而個人的網絡風險意識普遍較弱，是香港面對的主要挑戰。

金發局主席李律仁表示，為保持國際金融中心的地位，香港需要構建一個全面且靈活的網絡安全框架，為企業、投資者和公眾提供一個安全的市場環境。

他指，新冠肺炎疫情不僅加快各類科技的應用，同時突顯出網絡安全的重要性。隨着金融系統所面對的網絡威脅日益增加，網絡安全對國際金融中心來說比過往任何時候都更為重要。

報告建議，為香港制訂專門的網絡安全路線圖並配以政策重點，立法保護網絡空間，統一各項金融業的規例，促進人才發展，及透過整個業界的壓力測試及加強資料復原措施，令業界能在營運層面上應對網絡風險。