歐美新冠疫苗價差巨大：美國疫苗價格普遍高　差距可逾30%

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-11 10:15

據《華爾街見聞》報道，目前全球已接種的新冠疫苗超過20億劑，但統計顯示，歐美各國為疫苗支付的價格相差巨大。

雖然歐美各國對於不同型號疫苗支付價格不盡相同。但整體而言，歐盟在一系列新冠疫苗上支付的費用明顯低於美國。其中在輝瑞疫苗上的價格差最為巨大，平均每劑疫苗美國的支付價格要高出32.1%。

市場分析認為，多個因素導致歐盟的疫苗採購價格較低。以輝瑞疫苗為例，在疫苗早期開發階段，德國政府為相關研發支付了數百萬美元的資金。雖然美國政府同期也承諾購買數億劑的疫苗，但現實中當時的美國政府並未向疫苗的實際研發提供任何資金。

值得關注的是，Moderna是唯一在美國賣的更便宜的主要疫苗，美國政府每劑相關費用僅為15美元，較歐盟便宜20%。這與公司CEO最初預計的每劑25至37美元費用形成了巨大的反差。市場猜測藥企和美國政府可能私下達成了更好的協議。

雖然支付價格較低，但在4月中旬之前，歐盟的疫苗接種速度及範圍長期慢於美國，這也引發外界的普遍批評。

但目前狀況已經顯著改善。當下歐洲多國不論是疫苗供應情況還是民眾接種意願均有所改善。歐盟委員會主席馮德萊恩日前通過社交媒體表示，歐盟有望在今年夏季實現70%成年人口接種疫苗的目標。

美國成年人接種率接近5成

與之相比，美國在5月下旬即完成了49.8%的成年人、也就是1.28億人已接種疫苗。拜登政府指定的目標是在7月4日前讓1.6億成年人，也就是成年人口的大約70%接種疫苗。

在疫苗接種持續擴大之際，歐盟已定於7月1日全面使用「新冠通行證」。所謂「新冠通行證」是指3種證書，即接種了歐盟認可的新冠疫苗的接種證書、核酸檢測陰性證書、感染新冠病毒後的康復證書。這些證書以手機二維碼的形式發放，也可下載打印在紙上。