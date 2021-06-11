滴滴出行正式赴美IPO　去年淨虧16億美元　首季轉賺8.37億美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 10:44

內地網約車巨頭滴滴出行周四（10日）公佈IPO文件，預計於7月在美上市，計劃以「DIDI」為股票代碼。募集資金將用於投資技術、在中國以外發展業務和推出新產品。

滴滴以其正式名稱小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）的正式名稱提交IPO文件。據PitchBook數據，滴滴去年8月曾經進行私募融資，當時公司估值為620億美元。有外電報道，滴滴上市企業估值可能高達1,000億美元，預計將籌集約相當於估值8%至10%的資金。

滴滴同時披露，去年收入為216億美元，較2019年跌10%，主要是受新冠疫情影響；2019年收入較2018年升11%。

滴滴表示，首季收入已經有所好轉，達64億美元，按年升幅為107%；未計及若干股東分派前，首季錄得淨利潤8.37億美元，綜合淨利潤9,500萬美元，分拆及出售業務的利潤為19億美元。

截至今年首季，滴滴全球年活躍用户為4.93億，全球年活躍司機1,500萬。

IPO之前，滴滴創始人兼CEO程維持股7%，滴滴總裁柳青持股1.7%。軟銀持股比例為21.5%，為滴滴最大股東。Uber持股比例為12.8%，騰訊持股比例為6.8%。

是次IPO高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。