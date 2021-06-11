妻子羅琪茵狂掃思捷　莊友堅獨家開腔︰每個人都著衫　需求很大！

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-11 12:00

「股壇猛人」莊友堅近年轉趨低調，鮮有出現在鎂光燈下，但近日不時在報道中見到他的大名。除了一度傳出他化身白武士，出錢打救健身室Goji外，莊友堅亦因為他的妻子、維他奶﹙0345﹚後人羅琪茵以個人名義入股思捷環球﹙Esprit）（0330﹚，而屢被提及。

原因無他，正當許多投資者對「過氣股王」思捷環球，不抱任何希望之際，羅琪茵竟「億億聲」入股，計及周一﹙7日﹚再增持後，持股比重已升至近28%，距離30%全購門檻不遠，惹人猜想之餘，亦不禁令人思疑縱橫股海逾30年的中南證券揸弗人莊友堅，有否幕後教路。

思捷近年股價反覆向下，歸根究底是連續多年虧損，且品牌吸引力下降。莊友堅早前向《香港01》記者獨家開腔，大談個人對思捷環球的看法。他稱，未來Esprit會開始轉型，希望吸引年輕人成為穩定顧客，並笑言「當你有一日開個網嚟睇，你都想買﹙佢﹚啲衫，咁即係轉型成功，嗰陣唔單止可以買衫，仲可以買埋股票」。然而，時裝生意，始終不及新經濟般「Sexy」，問及時裝業務的投資價值時，莊友堅打趣道︰「每個人都要著衫，有好大需求！」

縱橫股壇多年，莊友堅自有一套投資哲學，他直言重要是相信自己的初始判斷，不要受他人影響，那怕是身邊人。 說得容易，但「初始判斷」得來不易，據悉他有個習慣，隨身攜帶一本小簿子，每天記錄低自己的買賣交易及賺蝕，日積月累，難怪操盤如此「得心應手」。