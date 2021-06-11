《彭博》：內地通過 「數據安全法」　賦予國家關閉科企權力

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-11 16:11

據《彭博》報道，中國昨日（10日）通過的《數據安全法》賦予國家關閉或罰款科技公司的權力。報道指出，意味著中央試圖控制阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等科技巨頭所持有之海量數據。

報道指，對於「國家核心數據」處理不當的公司可能會因為該法被迫停業整頓、吊銷營業執照或罰款，最高可被罰款1,000萬元（人民幣，下同）。

據全國人大網站上公佈的《數據安全法》，將敏感數據向外國洩露的公司，可能會遭受罰款和處罰，未經許可向海外執法機構提供數據的公司，可能會面臨最高500萬元的罰款和停業的處分。而涉及數據安全的重大政策將由中央國家安全官員負責。該法律於9月1日生效。

報道又指，內地政府收緊對中國科技公司產生之大量信息的控制，而北京一直在投資數據中心和其他數字基礎設施，使電子信息成為國家經濟的驅動力。

報道引述DLA Piper駐香港的律師Carolyn Bigg在該法律通過前表示，該法律是中國整體數據保護監管拼圖中另一個重要部分，企業界必須遵守何種實際措施，仍需等候相關的指引和技術標準。

此外，根據中國信息通信研究院的數據，2019年中國數字經濟的增長速度遠高於國內生產總值。市場研究公司IDC預計，到2025年中國將擁有全球約三分之一的數據，較美國多約 60%。