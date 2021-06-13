與疫症共舞　看「侘寂」之美｜來一杯莫卡．陳仕娜

撰文： 陳仕娜 最後更新日期： 2021-06-13 10:00

小女出世時，赫然發現手臂側有一粒小胎痣，覺得很刺眼。米已成炊，長輩們但凡見了，語氣中總透著薄責：「你大肚時一定揼過釘」、「食得太多黑色食物」，總之千錯萬錯，都是為娘的罪過。那小小印記，宛如我心頭的一根刺，一直耿耿於懷，盤算著待時機成熟挾女兒上皮膚科，勢要還其白晳原肌。

胎記叫作Angel kiss，天使之吻，意境旖旎，但我滿腦子充斥著外觀上的不完美。一如昨天不小心穿上那件殘留茶漬的白恤衫，整日怕人看見而心神恍惚。

數年前在京都上過茶道，茶師技藝如行雲流水，自不必說，意外的是所用的茶具異常質樸粗糙，部分瓷杯更似崩缺。同行友人藐嘴串了一句：「唔識嘢」，這是日本人崇尚的侘寂（wabi-sabi）美學精神，小至瓷器的裂紋、地上的枯葉、凹凸不平的石頭、古舊的房子都盡量展現原貌。樂觀看待萬物的無常變化和稍縱即逝，修復不完美的破損，在缺陷中發掘美態。

這種與不完美共生共存的心態，燃動了日本人每次災後重建的強大復原力，過程艱辛，卻堅忍，且毫不聒噪。

侘寂（日語：侘び寂び Wabi-sabi）是一種以接受短暫和不完美為核心的日式美學。（資料圖片）

COVID-19這場災害，顛覆了許多從前完美的表相，年薪高達30萬美元的飛機師，是眾人艷羨的天之驕子，如今要委身於超市整理貨架，周末還化身搬運工，周薪抵不上機師半天的收入。劇場及演藝中心關門，俊美的演員要轉到車房做洗車工。美艷的小花「No Show、零收入」，唯有網上寄賣雜貨。前五星級酒店宴會部主管，加入送外賣和揸的士行列。媒體採主成為Slashie ：Freelance撰稿、短片製作、FB落廣告專員⋯⋯

疫境中許多人丟了工作、不幸染疫，或須接受檢疫隔離，有家歸不得、家人分居異地⋯⋯雖然本港疫情漸穩，惟疫苗接種率偏低，如何與病毒共存共生，會是遙遙長路。

瘟疫陰霾揮之不去，宜保持樂天知命的正面心態走過這趟長長的泥濘。調適心態、靈活轉身、制定「疫情生活模式」、線上與實體的工作及學習模式，經常做風險評估，早做「防風措施」，例如執拾好「走佬喼」，做好物資、住宿、長者與小朋友的照顧等緊急安排。

林夕的「缺陷美」此刻最受用：要是長夜從來沒有黑暗，那會有月亮；要是故事從來沒有哀傷沒過場，那會鼓掌。多得有缺陷美，身邊景物越明媚。

撰文：陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。