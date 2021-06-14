科濟藥業VS優然牧業　新舊經濟股代表　到底花落誰家？｜聶振邦

撰文： 聶SIR 最後更新日期： 2021-06-14 09:00

本周五（18日）將有兩隻新股上市，分別是中國乳業上游市場的領導者，業務佈局覆蓋由育種到飼料，再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈，向大型乳製品製造商提供優質原料奶，並向牧場提供反芻動物養殖產品及服務的優然牧業（9858）；以及在中國和美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法的科濟藥業－B（2171）。

前者是傳統經濟股代表，後者是新經濟股代表，上周四（10日）同為孖展認購截止，相對凍資約12.85億和617.54億港元，公開發售部分之認購率為6.26和198.71倍，反映散戶投資者對認購新經濟股較熱忱。

科濟藥業－B（2171）是新經濟股代表，在中國和美國擁有業務的生物製藥公司，專注於治療血液惡性腫瘤和實體瘤的創新CAR-T細胞療法。（資料圖片）

優然牧業年賺逾13億元

但就基本面而論，如此一面倒的優然牧業近乎被散戶投資者所唾棄，看來並不合理，皆因於2020年優然牧業的股東應佔溢利高逾13.40億元（人民幣‧同下），較2019年約賺8.02億元，增長超過六成七。

反觀科濟藥業，這是「B」字股，這不僅表示這為生物科技股，亦在說明此股未有盈利基礎，於2019和2020年股東應佔虧損分別約2.65億和10.64億元，虧損擴大超過三倍。不但如此，科濟藥業截至2020年12月底，暫時連主業產生的收入還未有，那麼此股到底有甚麼吸引力，令認購反應一面倒的勝過優然牧業呢？

基投總認購金額高下立見

筆者相信是在基石投資者之上，兩者雖然都有基石投資者，優然牧業和科濟藥業分別是兩名和九名，相差七名以乎算不得甚麼，但總認購金額分別是5,000萬和2.30億美元，後者是高出3.60倍，可見本身在財力雄厚的機構投資者看來，科濟藥業的吸引力遠高於優然牧業，相信機構投資者在衡量的不是兩股現時的價值，而是在未來日子到底哪隻股份的升值潛力較大。

從總認購金額的大差距而論，機構投資者對科濟藥業的業務發展前景較為看俏。畢竟截至2021年5月29日，科濟藥業已在中國、美國和加拿大獲得7個CAR-T療法的IND許可。

優然牧業（9858）是舊經濟股的代表，是中國乳業上游市場的領導者。（資料圖片）

科濟藥業擁有逾200個專利申請

集團已開發升級版靶向B細胞成熟抗原（BCMA）的CAR-T產品CT053，在中國所有CAR-T公司中，是第一個也是唯一一個就CT053獲得美國FDA再生醫學高級療法（或RMAT）認證的公司。

集團在逾19個國家和地區，包括中國、美國、歐洲（EPO）及日本，擁有50項授權專利及214項專利申請。集團建立了一個綜合的細胞治療平台，已開發11款候選產品的差異化管線，其中6個正處於臨床階段。在11個候選產品中，10個是CAR-T細胞療法，其中5個處於臨床階段。在上海徐匯區，集團建立了一個生產廠房，亦完成了位於上海金山區的商業化規模生產廠房的建設，並就CAR-T治療獲得了中國第一張CAR-T細胞療法的藥品生產許可證。

上述資料均反映科濟藥業的科研成果距離商業化不遠了，另可留意此股多達29名上市前投資者，連同9名基石投資者，於上市後合共持有約3.15億至3.09億股，佔益傑生物技術以外的發行股數約3.69億股之85.36%至83.76%，超過八成反映這等投資者的成本價具高參考性。其中20名投資者持有約1.41億至1.35億股，佔全數38名投資者持有約3.15億至3.09億股之44.68%至43.63%，涉資約33.06億港元，平均成本價為23.4813至24.5053元，相對招股價介乎29.60至32.80元，折讓20.67%至25.29%，低於五成證明招股價定位偏低。

考慮到大戶普遍獲利不少於八成，才存在離場誘因，得出初步目標價為42.30至44.10元，較招股價範圍之潛在升幅為42.91%至34.45%。正因科濟藥業上市初期股價上揚機會大，以致出現如此壓倒性的認購局面。

新股聶人．聶振邦（聶Sir）｜華盛證券分析師

筆者確認本人及其有繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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