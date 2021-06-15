中國第一代平民股神「楊百萬」逝世　2萬起家買A股　身價已翻千倍

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-15 14:00

據內媒報道，從楊懷定家屬處獲悉，有「楊百萬」「中國第一股民」之稱的資深股民楊懷定，於2021年6月13日凌晨去世，享年71歲。

《21世紀經濟》報道，有網友稱楊懷定為「第一代平民股神」，並將其逝世看作是「股市奇才隕落」。有網友表示，「09年推薦入茅台，中國股神第一人，聰明的人兒啊，走好」。

被稱為「中國第一股民」，在證券市場擁有N個「第一」

楊懷定生於1950年，祖籍江蘇鎮江，原是上海鐵合金廠職工。

1988年春，國庫券轉讓從7座城市開始試點，逐步增加到在61座城市放開，還出現了異地差價。楊懷定憑藉買賣國庫券贏得了人生「第一桶金」。楊懷定此後成為上海灘第一批證券投資大户，股票市場上熾手可熱的風雲人物，因為炒股盈利超過一百萬，人稱「楊百萬」，更被一些媒體稱作「中國第一股民」。

作為中國證券市場的早期參與者，實踐者和見證者，楊百萬在證券市場擁有許多「第一」：第一個從事大宗國庫券異地交易的個人；第一個到中國人民銀行諮詢證券的個人；第一個個人從保安公司聘請保鏢；第一個主動到稅務部門諮詢交稅政策；第一個聘請私人律師；第一個與證券公司對簿公堂；也是第一個作為個人投資者被大學聘為教授。

楊百萬的故事後來還被外國媒體報道。1998年，楊懷定被中央電視台評為「中國改革開放二十年風雲人物」。有人評價道，楊百萬後半生都獻給了中國股市，因為他的百萬名號，多少人在那個年代追隨着他的百萬之夢進入A股，才有了今天上億的散户為A股做出的卓越貢獻。

收購國庫券成第一桶金

據報道，楊懷定有一個習慣，特別喜歡看報紙，在上個世紀八十年代的時候，楊懷定還沒有進入證券市場，但是楊懷定每年都要訂閲100多種報紙，楊懷定靠着報紙上的信息開始分析當時的金融形勢。對於證券市場來説，分析和實時觀察就是最基本的操作。楊百萬深信這點不疑。

當時他在上海圖書館看報紙，上面一段中國人民銀行行長李貴鮮的一段話讓他眼前一亮：經國務院批准，中華人民共和國境地內的公民可以自由買賣國庫券，而且寫着歡迎公民隨時買進隨時賣出，於是他立刻託人打聽全國哪些城市可以買賣，最近的是安徽合肥。

連夜他就坐了13個小時的硬座，第二天跑到合肥銀行門口，收了10萬國庫券，然後倒賣給上海的銀行，差價賺了2000元人民幣。

按照此法，他在隨後一個月裏，跑遍多個城市，收購國庫券。據説有一天，上海全天國庫券成交額70萬，楊一人就貢獻了10萬。這，只是一天的量。

他的本金快速膨脹，很快過了百萬元，就不再親自到外地跑，僱了幾個人在全國跑，自己坐鎮上海用電話指揮。楊百萬每天的工作就是分析金融形勢和經濟狀況，同時留心上海剛開張不久的股票櫃枱交易市場。

1989年，他看到一篇文章説，由於保值利率的提高，信用社和銀行把幾十年的盈利都貼進去了，處於虧損的邊緣。他感覺到這是利率即將下調的信號，決定拋掉國庫券，買進股票。

買入電真空盈利10倍，1993年一炮而紅

1990年，上海證券交易所成立，撈到第一桶金的楊懷定隨即轉戰股票市場。

然而當時上海的股票市場非常低迷，很多人都不相信這個新興的概念，但是楊百萬以90元的價格買進了面值100元的電真空，轉手就賺了十倍。楊懷定回憶到：

「1990年底，上海證券交易所開業的第一天，我一個人獨攬了交易量的一半，這在當時引起了轟動。」當時，楊懷定堅定認為國家設立證券交易所，一定會有大發展，自己沒有理由不積極參與。

真正令楊懷定一炮而紅的則是1993年的上證市場，當時的整個市場氣氛非常激烈，滬指更是從400點一路上漲至1500點，很多人都説這些大盤畢竟會漲到1800點，但是楊百萬不這麼認為，同時還勸告各大散户不要衝動，但是沒有人聽見他的話，紛紛聽從那些股評家的大漲預言，最終大盤暴跌至1000點一下，而楊懷定早在1500點的時候就已經拋售完畢。這一次「股神」的名號響徹全國。

而從炒國債到炒股票，每次進出市場的資金達到上百萬元，那時候人們就給了他「楊百萬」這個形象的稱號。

淡出視線後依然生活在股票的世界裏

很多年輕人可能沒有聽過「楊百萬」的名字。

主要是因為此後中國股市從蹣跚學步到發展壯大。「楊百萬」這樣的個人大户開始從中心舞台逐漸淡出，成了數以萬計中國普通股民中的一員。

但他生前始終生活在股票的世界裏，他的家和他的證券工作室，都位於上海市閘北區的一所環境優雅的住宅小區裏，工作室裏都是跟着楊百萬學炒股的股民。

在他的辦公桌上，同時擺放着三台筆記本電腦，一台記錄着股市大盤的走勢，兩台監控着他所關注的股票行情，時時地提醒學員要注意的情況。每天早上股市開市之前到達工作室上班，3點股市閉市後下班，這就是老楊一天的生活。

而到雙休日的時候，老楊又會接受到全國很多地方的邀請，飛到各地去做講座，股票成了他生活裏重要的一部分。

學歷不高的他還先後出版了《要做股市贏家》等5本專著，並和兒子一起開發出了「楊百萬決策操作系統」軟件。

楊百萬自稱政策受益者：每個時代都有屬於你的機會

2013年，楊百萬曾接受四川經濟日報的採訪。

彼時年過六旬的楊懷定稱自己過得挺舒服：「比起當年的2萬塊本錢，今天我股市的2000萬，資產增加了1千倍，錢夠用就好，養老也可以不靠國家、靠自己了，除了抽根煙、喝個茶，沒有什麼奢侈的愛好。」

「每個時代，都有屬於你的機會；我老了，我特別想告訴年輕人，一定要捕捉到屬於你們這代人的機會。」他很認真地説。

「我常説，與其怨天尤人，不如捕捉機會，尤其是年輕人，我想一定能在十八屆三中全會的公報裏找到自己發財致富、改變命運的機會。」楊懷定很自信。

今天，中國股市已非20多年前「楊百萬」們「點券成金」的狀態，更多股民要實現發財夢，除了要有「膽子和腦子」，背後還要有更加系統的制度支撐。

楊懷定覺得，未來中國股市的改革方向應該是更趨法制化、規範化的。比如預防上市公司信息造假、增加信息披露的公信力、透明度等，還有很多機制性的工作要改、要做。

下面是微博網友整理的一些楊百萬經典語錄：

「股市不相信眼淚，誰笑到最後才笑得最好。」

「股市中不比誰賺得多，而要比誰活得更長、更瀟灑。」

「我不是股神，我不是股評家，我是標標準準的散户。做散户不可悲，但千萬不要做散户中的傻户。」

「股市訣竅就四個字：抄底逃頂；股市就兩個字：贏、輸。」

「股市中不能做『死好倉』，也不能做『死淡倉』，要做堅定的『滑頭』；低吸高拋、抄底逃頂，見好就收，落袋為安乃真英雄。」

「不經過熊市的股民，不是一個成熟的股民。」

「我最多不會持有超過3只股票。每個時期都是這樣，選擇3只股，是因為人的精力有限。有的散户持有十幾只，結果一跌，跑都來不及。」

「不倒」秘訣：信奉「落袋為安」，不把錢全投進股市。

「炒股，最好不要定什麼不現實的目標，腳踏實地才是取勝之道。」