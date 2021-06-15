中港假期後復市　資金沽舊買新　聯儲局今明議息│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-06-15 09:45

中港股市假期後復市，港股守於28600或50天線（約28737點）之上。外圍股市續見強勢，可留意資金轉出傳統股、流入科技股的互換變化，而市場聚焦今、明兩日聯儲局議息結果。

美國聯儲局今、明兩日（15日、16日）舉行議息會議，會後聯儲局主席鮑威爾將發表講話，市場聚焦聯儲局會否討論收水策略，不過，目前市場反應並無如3月時的恐慌，意味市場不擔心通脹會引發聯儲局提前收緊貨幣政策。在美國聯儲局議息前夕，美股再創新高，債息亦見平穩，美國10年債息約處1.5厘水平。

納指標普創收市高

納指和標普500指數創收市新高，標普同時更創歷史新高。納指升0.7%，報14174點，標普升0.2%，報4255點。至於道指曾一度跌逾200點，其後跌幅收窄，收市跌85點或約0.3%，報34393點。

從此可見，資金由傳統股轉出，換馬至科技股，昨日銀行股及工業股繼續下跌，而Salesforce（美：CRM）和蘋果（美：AAPL）升約升2.5%，微軟（美：MSFT）升0.8%，迫近262.582美元高位。

嗶哩嗶哩於6月13日官方宣布，該網站首個播放量破億影片誕生。

嗶哩嗶哩破億影片 其美股彈3.6%

嗶哩嗶哩（美：BILI）昨升3.6%，公司於6月13日官方宣布，該網站首個播放量破億影片誕生。同時，「猛男舞團IconX」通過B站官方賬號發文慶祝了1億播放量紀錄。該視頻名稱為《【猛男版】新寶島》，於2019年5月28日在B站發佈，至今已累計獲得1.0億播放、61.5萬彈幕、360萬點贊、155萬投幣、241萬收藏、166萬轉發。今日可留意其港股（9626）表現。

比亞迪：正與小米洽談部分造車項目

電動車方面，比亞迪董事長王傳福指，在未來的汽車業務上，比亞迪也將支持小米在汽車領域的發展，同時也願意和小米在汽車領域合作，目前正在洽談一些項目。

自小米宣布造車後，有傳雷軍頻頻造訪相關車企和供應鏈企業。除了比亞迪之外，早前被內地傳媒指，小米董事長雷軍於6月8日晚上，曾造訪長汽（2333）位於河北省保定市的汽車研發中心。不過兩者並無回應有關傳聞。