恒大再遇股債齊跌　傳安排國資入股盛京銀行

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-15 13:51

中國恒大（3333）上周三次回購後，並據報擬安排國資入股旗下盛京銀行（2066），惟再股價仍偏軟。

中國恒大現跌2.5%，盛京銀行更大瀉3.92%；恒大系股價表現亦未見突出，其中恒大物業（6666）跌1.12%、恒大汽車（0708）跌2.17%。

據《財新》報道，遼寧政府已與恒大集團商討安排國資入股盛京銀行事宜，但雙方因為某種原因尚未談妥。中國恒大目前是盛京銀行的最大股東，盛京銀行2020年年報顯示，恒大持有其36.4%股份。盛京銀行亦是中國恒大銀行部門暨債券持有人。

此前5月底財新亦曾報道稱，中國監管機構正在調查恒大集團與盛京銀行之間的交易。恒大回應稱，強調與盛京銀行開展的金融業務符合法規，亦從未出現借款利息晚付、本金逾期歸還的情況。

據《彭博》數據顯示，中國恒大2025年到期、票息8.75%的美元債每一美元下跌0.9美分，報69.5美分。

恒大早前發聲明，指公司資本市場擁有良好聲譽，在過去25年無未曾發生過未如期支付貸款利息。自2020年透過內部產生現金，已債還303億元人民幣境內債券，以及553億元人民幣境外債券。公司又預期，會在本月28日償還94億元人民幣境外債券。債還此筆債券後，在2022年3月前再無境內及境外債務須償還。