時代天使首掛飆1.32倍　港股全日跌201點　比亞迪急回吐逾8%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-16 16:36

聯儲局一連兩日議息，市場抱著觀望態度，隔晚美股三大指數向下，道指連跌兩日，收市報34299點，跌94點或0.27%；納指收跌101點或0.71%，報14072點；標指則微跌8點或0.2%，收報4246點。

昨日港股悶市，高開低收，全日跌203點。今日焦點為莎莎業績，以及新股時代天使（6699）正式掛牌，昨在暗盤市場高見419.8元，收報368元，較招股價高出1.12倍，一手200股， 賬面賺3.9萬元。今早高開1.31倍，報400元。

【16:10】滙豐、友邦領漲齊升逾1%

港股連續兩日低收，恒生指數收市報28436點，跌201點或0.7%；恒生科指收報7830點，跌130點或1.64%；恒生國指收報10562點，跌105點或1%；大市成交額1,384億元。

時代天使（6699）首掛收市報401元，全日飆131.8%，成交額58.78億元。

汽車股涯沽，比亞迪（1211）全日跌8.2%，收市報206元，成交額35.89億元；長汽（2333）插9.13%，收報21.9元；吉利（0175）亦跌4.11%，收報22.15元。

科技股方面，美團（3690）全日瀉4.5%，收報288.8元，成交額57.65億元；騰訊（0700）跌0.58%，收報596.5元；阿里巴巴（9988）跌1.45%，收報203.4元；小米（1810）跌0.71%，收報27.95元。

藥明生物（2269）全日挫3.4%，收報116.9元。

金融股方面，滙豐（0005）全日升1.6%，收報48.1元；友邦（1299）亦升1.22%，收報95.1元；工行（1398）升1.4%，收報5.05元；建行（0939）亦升近1%，收報6.24元。

【15:42】ATMX齊跌

醫藥股捱沽，復星醫藥（2196）插9.14%；歌禮製藥（1672）亦插逾一成；康龍化成（3759）挫4.9%；康方生物（9926）及信達生物（1801）挫逾3%。

特步（1368）反覆上落，現報10.7元，跌0.19%；安踏（2020）亦跌2.09%，報159.3元。

ATMX股，阿里巴巴（9988）跌逾1%；騰訊（0700）、小米（1810）亦跌0.8%，美團（3690）跌近半成。

恒生拍數最新報28427點，跌211點或0.74%。

【14:31】比亞迪跌近7%

恒生指數午後跌幅再度擴大，最新報28508點，跌129點或0.45%；恒生科指最新報7844點，跌116點或1.46%。

油價起飛，「三桶油」齊漲，中石油（0857）漲1.4%，報3.6元；中石化（0386）升0.7%，報4.18元；中海油（0883）亦升0.8%，報8.99元。

比亞迪（1211）午後跌幅擴大，現跌近7%，最新報209元，成交額27.04億元。長汽 （02333） 亦跌10.17%，最新報21.65元。

時代天使（6699）現報408.2元，升136%。

莎莎（0178）跌4.9%，最新報1.95元，成交金額2,220.9萬元；該公司全年虧損收窄至3.5億元。

【12:10】油股、內銀股逆市造好

港股半日反覆上落，恒生指數中午收報28573點，半日跌65點或0.23%；恒生科指亦跌104點或1.31%，「跑輸」恒指報7856點；恒生國指收報10605點，跌63點或0.59%。大市成交額734.03億元。

首掛新股時代天使（6699）半日高見490元，中午收報416.2元，漲逾1.4倍，成交額53.04億元。

油股、內銀股逆市造好，工行（1398）冠藍籌半日升2%，中午收報5.08元；建行（0939）升1.3%，收報6.26元；中石油（0857）漲近2%，收報3.62元；中石化（0386）亦升1.4%，收報4.21元。

車股、金礦股則受挫，長汽（2333）半日跌9.54%，中午收報21.8元；比亞迪（1211）跌逾半成，收報213元；吉利（0175）亦跌2.8%，收報22.45元。招金礦業（1818）挫1.8%，收報7.83元；中國黃金國際（2099）亦跌4.6%，收報22.9元；紫金礦業（2899）挫7.1%，收報10.2元。

【11:15】時代天使飆近1.4倍

恒生指數再度跌近百點，最新報28542點，跌96點或0.34%；恒生科指最新報7837點，跌123點或1.55%。

比亞迪（1211）插逾半成，報212.6元，暫為表現最差的藍籌。石藥集團（1093）跌3.4%，報11.98元；信義光能（0968）亦跌3.36%，報14.38元。

油股續造好，中石油（0857）藍籌中表現暫最好，漲2.5%，報3.64元；中石化（0386）亦升1.12%。

金融股回勇，工行（1398）升幅擴大，揚1.8%，報5.07元；友邦（1299）漲1.6%，報95.55元；滙豐（0005）亦升1.7%，報48.1元；建行（0939）1.5%，報6.27元。

時代天使（6699）持續上升，現報411元，漲幅達137.6%。

【10:30】中國燃氣倒升逾1%

恒生指數跌幅收窄，最新報28602點，跌36點或0.13%；恒生科指最新報7863點，跌97點或1.22%。

汽車股受壓，長汽（2333）瀉近7%，現報22.45元；比亞迪（1211）跌近4%，報215.6元。

中國燃氣（0384）倒升1.19%，報25.6元。

內銀股回上，工行（1398）升1.6%，報5.06元；建行（0939）上漲1.4%，報6.27元；中行（3988）亦升1.08%，報2.81元。

【09:50】首掛時代天使升逾1.3倍

恒生指數跌幅擴大至107點或0.38%，最新報28528點。恒生科指跌88點或1.11%，報7872點，成交額暫為225.14億元。

首掛時代天使（6699）續揚133.1%，現報403.2元。

比亞迪（1211）一度跌逾4%，低見214元，現跌3.7%，報216.2元；吉利（0175）亦倒跌2.2%，長汽（2333）挫4.8%。

友邦（1299）回升1%，報94.85元；平保（2318）則跌0.7%，報79.15元。

【09:20】恒生指數低開29點

恒生指數低開29點或0.1%，報28609點。恒生科指低開38點或0.48%，報7922點。恒生國指開報10632點，跌36點或0.34%。大市暫成交額50.05億元。

科技股騰訊（0700）開跌0.5%，報597元；阿里巴巴（9988）亦低開0.5%，報205.4元；美團（3690）開跌1%，報299.4元，再失300元關；京東（9618）平開，報276元；網易（9999）跌逾1%，報173元；小米（1810）跌0.53%，報28元。

比亞迪（1211）回吐1.07%，報222元；吉利（0175）則升0.43%，報23.2元。

油價造好，中石油（0857）開升0.56%，報3.57元；中石油（0883）亦升1.35%，報9.04元。

君實生物（1877）微跌0.07%，報74.45兀；該公司計劃配售3,655萬股新H股，相當於擴大後已發行H股的17%，集資淨額25.28億元，將用於藥物研發及管線擴充、拓展商業化團隊、境內外投資、併購等。

中國燃氣（0384）今早9時正起恢復買賣，開市報24.2元，仍插4.35%；昨（15日）急瀉後停牌，公司今早公布，於6月13日湖北省十堰市一區域發生燃氣爆炸事故，目前該事故原因不明確，正在調查中。