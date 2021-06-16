中卓醫務再遞表上市　有份承辦接種新冠疫苗　新地郭氏鼎力撐腰

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-06-16 12:15

在港經營綜合醫療服務的中卓醫務，繼去年11月向港交所主板遞交上市申請後失效，日前再向港交所遞表。該公司是由一群專科醫生創立，旗下一名股東為曾華倩胞兄曾華德。除此之外，據上市文件顯示，這家本地專科醫療公司第一批上市前投資，亦引入香港地產大亨新地（0016）大股東郭氏家族投資。

純利按年下降59%

據初步招股文件，中卓醫務主營綜合私家醫療服務，包括多間專科診所、精神科中心、長者醫健中心，以及兒科醫務中心。公司以「香港醫療診斷中心」附屬品牌運營兩間地點影像及診斷中心及成立化驗所，均位於香港中環醫療。

中卓醫務最近3年均錄得溢利，截至今年3月底止，純利達2,164.3萬元，惟按年下跌59%，主要是投資活動所用現金淨額有所增加，乃主要由於收購綜合診斷中心。

此外，自2021年2月起，該公司亦於九龍灣體育館的社區疫苗接種中心提供2019冠狀病毒病疫苗服務，合約預期將於2021年9月左右結束；該服務亦為公司2021年度帶來290萬元的收益。

郭氏家族鼎力捧場 投資金額涉6000萬

中卓醫務的主要營運附屬公司中卓醫務於2013年創立，於2019年3月底引入第一批上市前投資者，據初步招股文件顯示，Joyous Rainbow Holdings Limited及信託Pine Treasure Holdings Limited、郭得勝幼女郭婉儀旗下的Asmex Investment Limited，以及Goldstone Investment Capital Limited，分別斥資2,300萬元﹑1800萬元﹑1,400萬元及500萬元入股，涉及金額達6,000萬元，分別佔當時中卓已發行股本2.3%﹑1.8%﹑1.4%及0.5%。可見郭氏家族相當支持。