特步升逾8%破頂　代言人謝霆鋒賬賺8000萬　專家：無貨吼呢個價入

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-06-16 11:18

特步國際（1368）附屬公司特步環球獲高瓴注資5億元，今早股價繼昨日大升後，今早一度升超8%，高見11.66元，創上市新高，現仍升2.24%，報10.96元，今年已累計上漲近兩倍。

高瓴認購可換股債券 不參與公司業務

特步昨日（15日）公佈，全資附屬公司特步環球（擁有蓋世威及帕拉丁品牌）與高瓴旗下GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，投資者已有條件同意認購，而特步環球已有條件同意發行本金總額為5億元的可換股債券。

按初步換股價初步換股價每股換換股份10.244元，較上周五（11日）收市價每股股份8.88元溢價約15.4%。假設悉數轉換可換股債券後，將發行最高54,362,449股換股股份，相當於公司現有已發行股本約2.07%及經發行換股股份擴大後公司已發行股本2.03%。

成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本，其有份任基石投資者的新股都被點石成金，甚至參與二級市場配股亦觸發股價爆升，成為「金手指」。

成立僅約16年的中國私募基金高瓴資本，其有份任基石投資者的新股都被點石成金，甚至參與二級市場配股亦觸發股價爆升，成為「金手指」。（資料圖片）

不過，光大新鴻基證券策略師伍禮賢就認為，由於高瓴認購的是可換股債券，假如債券到期後，公司股價未高於認購價，高瓴可不將債券轉換為股份。換言之，高瓴現時不屬於公司股東，不參與公司業務，只收取債券利息，對特步基本面沒有任何影響，對股價而言只屬短期利好消息。

伍禮賢又指，特步去年業績一般，現時PE超40倍屬於偏高水平，「有貨」投資者現時可「食糊」。而高瓴認購價為10.244元，可成為股價支撐位，「冇貨」投資者可待股價回落至10.2元水平，再考慮入貨。

藝人謝霆鋒作為特步品牌代言人近20年，更曾兩度入股。（網上圖片）

謝霆鋒代言近20年兩度入股

藝人謝霆鋒作為特步品牌代言人近20年，更曾兩度入股。去年10月公司公佈，謝霆鋒斥1,240萬元認購500萬股新股，認購價為2.48元，設一年禁售期，當時股價處於近年低位。而他在2016年亦以4.5元認購500萬股新股。

以今日最高價11.66元計，假設謝霆鋒沒有出售任何股份，賬面賺約8,170萬元。