葡萄牙｜C朗一個動作　可口可樂市值「倒瀉」40億美元

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-06-16 13:50

在葡萄牙對匈牙利賽前新聞發佈會上，C朗拿度當着所有記者和攝影機面前，將身前的兩瓶可樂移走，舉起一支清水，立即掀起全球熱話。

C朗在世界範圍內有着巨大的影響力，在C朗做出這一舉動之後，可口可樂的市值甚至應聲下跌40億美元。這兩者之間，顯然存在着聯繫。

C羅在新聞發佈上，挪開被視為不健康飲料可口可樂，並提示多喝水。（視頻截圖）

當地時間6月15日下午3點，可口可樂的股價為56.1美元。30分鐘後，在C羅參加完新聞發佈會之後，可口可樂的股價下跌到了55.22美元，跌幅為1.6%。可口可樂的市值，從2420億美元下跌到了2380億美元，市值損失了40億美元。

市場認為，C羅移開可口可樂舉動對後者股價造成負面影響。（@尤文圖斯中國球迷網）

可口可樂對此回應稱，「每個人都有權選擇自己的飲料偏好」，每個人都有不同的「口味和需求」。

中國網易體育報道，C朗是這個星球上最有職業精神的球員之一，他拒絕任何「垃圾食品」，對飲食非常關注。C朗呼籲大家少喝可樂多喝水，本意也是出於推進公共健康。

不過C朗的這一舉動，雖然維護了個人人設，但卻對可口可樂公司帶來了巨大的損失。可口可樂是歐足聯的官方合作伙伴，該公司有可能會因此而向歐足聯討要個説法。《馬卡報》認為，歐足聯有可能會因此處罰C朗。