陳家強稱金融體系靠政府穩定「去中心化」不可能　倡政府低價售樓

撰文： 許世豪 鄺月婷 最後更新日期： 2021-06-16 22:25

近期虛擬貨幣掀炒風，財經事務及庫務局前局長、 WeLab Bank董事局主席陳家強，出席恒生大學一個錄影訪問時表示，利用比特幣交易的過程複雜，用電量又高，交易時不方便，所謂「去中心化」只是紙上談兵，惟虛擬貨幣出現，令市場憧憬有新的「電子金幣」出現，笑言「你信佢就有價值，唔信就冇」，又指與年輕人交流時，提出以上觀點，予人一種「老餅」、不信新科技的感覺。

他個人認為，「去中心化」的金融體系是不可能發生的，相信一定要有一個「中心化」的系統，通常是政府或由央行去令體系穩定，「若果去中心化，當金融市場崩潰，邊一個去救市？」，加上如欠缺中間人，將會使交易成本高，故以虛擬貨幣交易實際操作會很困難。

陳家強稱香港的財政儲備及以外匯基金盈餘仍足以抵禦外圍衝擊，只要香港一直維持財政穩健，沒有人可以成功衝擊到香港。（資料圖片）

建議政府低價賣樓

本港地少人多，陳家強坦言土地是香港發展的最大約束，缺乏土地就沒可能發展項目，而香港是出色的金融經濟城市，不斷會有人來香港投資，但私人房屋供應太少，相信未來樓價仍然高企。他認為發展土地「不一定要用政府錢去做」，可就項目與私人企業合作，又或可考慮就項目發債，另可透過填海和開發郊野公園等方法獲取更多土地。

至於如何解決年輕人上車難的問題，他建議港府興建房屋後，再以低價賣出，並且設限禁止短期內轉讓，這可使這批房屋與私人樓宇市場分開，同時經濟好的時候，買家可以趁房屋資產增值之際套現換樓。「除了要滿足市民的居住需求外，亦要解決經濟問題，讓公屋居民覺得自己不會永遠住在公屋，提供經濟向上流的機會！」

提到大灣區發展，他認為政府「硬銷」年輕人北上大灣區「無市場」，認為香港在大灣區有貢獻，最重要是做好自己，提升自身功能及融入發展即可；政府亦應引導香港企業進駐大灣區，從而聘請更多年輕人到大灣區工作。