美國議息｜鮑威爾講話總結：未給出縮表時間　當前焦點非加息

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-06-17 08:00

美聯儲局維持利率不變，綜合媒體報道，美聯儲主席鮑威爾在利率決議後的發佈會上表示，通貨膨脹可能在未來幾個月繼續居高不下，然後才會有所緩和。如果通脹預期過高，將準備調整政策。鮑威爾在講話中並未給出縮減購債的時間，並重申從長遠來看推高通脹的因素可能是暫時的。他還強調，現在討論加息還為時過早，加息根本不是現在會議的焦點。

以下是鮑威爾6月新聞發佈會的要點總結：

一、減碼QE：這僅僅是一次關於「談論FOMC討論（減碼）」的會議。重申美聯儲可能會圍繞減碼QE的時間點表態更多。自下一次FOMC貨幣政策會議開始，美聯儲將針對「實質性進展」做出判斷。

二、利率政策：6月份會議未曾討論在特定年份加息是否適宜。就未來利率行動而言，利率預期點陣圖並非一個很好的預測指標。美聯儲的重心放在經濟狀態，而不是加息。更高的中性利率將為美聯儲降息提供更多空間，對那些推高中性利率的因素保持警惕。

三、逆回購：逆回購工具正在發揮應有的作用。美聯儲正通過逆回購便利工具向貨幣市場利率提供門檻。

四、政策框架：人們誤解了美聯儲的新版政策框架，新版政策框架「並不存在問題」，框架中的內容也不會妨礙美聯儲實現目標。必須在充分就業與維持物價穩定之間取得平衡。

五、整體經濟形勢：若干經濟指標繼續走強。商業投資穩健地增長。但前景仍然面臨諸多風險。

六、通脹：那些通脹因素來自與復甦相關的領域，這些驅動因素可能是暫時的。通脹趨於緩和的時間點還存在不確定性。的確預計通脹將會回落。通脹預期已經轉而下滑。木材價格回落，意味著通脹上行壓力是暫時性的。

七、勞動力市場：夏季過後，預計新增就業崗位將會比較強勁。

八、財政：2022財年的財政支持力度將遜色於2021財年。

美聯儲公佈利率決議，維持基準利率不變，但調整了其用來幫助控制基準利率的一些政策工具的利率。美聯儲大幅提高了2021年的通脹預期，並提前了下一次加息的時間框架，點陣圖顯示到2023年底將加息兩次，但沒有表示何時開始削減其激進的債券購買計劃。